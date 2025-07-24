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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alıyor.

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Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:01

TÜİK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla yapılan genel tarım sayımı için harekete geçildi.

Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

İdari kayıtların derlenecek verilerle birleştirilmesiyle yapılacak sayımda, tarımsal işletmeler randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilecek. Tüzel kişi statüsündeki tarımsal işletmeler de kendilerine verilen şifrelerle internet sitesi üzerinden sayıma ilişkin soru formlarını doldurabilecek.

Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

Sayımda beyan edilen bilgilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) gibi sektöre ilişkin idari kayıtlar, nüfus kayıtları, kadastro bilgileri, traktör-biçerdöver tescil kayıtları gibi verilerle anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı da hazırlandı.

Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

İSTATİSTİK AMACIYLA KULLANILACAK

Sayım kapsamında derlenen veriler, istatistiki amaçlar dışında kullanılmayacak, üçüncü kişilerle, idari, adli, askeri hiçbir makam veya kuruluşla paylaşılmayacak.

Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

5 BİNDEN FAZLA PERSONELLE SAYIM

İl ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında kurulan "il ve ilçe sayım komiteleri", sayım sürecinin koordinasyonunu sağlayacak. Sayım komitelerine bağlı çalışmak için tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde 973 sayım bürosu kuruldu.

Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

Sayım bürolarında, bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olmak üzere yaklaşık 3 bin 800 personel görev üstlenecek. Tarım sayım seferberliği süresince telefon operatörleri ile TÜİK merkez ve taşra teşkilatındaki teknik personel dahil 5 binden fazla personel görev yapacak.

31 ARALIK'TA SAYIM SONA ERECEK

Sayımda, tarımsal işletme tasarrufundaki parseller ile hayvancılık, tarımsal alet ve makine başlıklarındaki veriler toplanacak. Tarımsal işletmelerden bitkisel üretim için kullanılan tüm parsellere ilişkin bilgiler talep edilecek. Ayrıca, fiilen bitkisel üretim yapılmayan, üzerinde ahır, samanlık gibi işletme binaları ile kavaklık, koruluk, taşlık gibi alanların yer aldığı diğer parseller, varsa traktör ve biçerdöverlerin plakaları, sahip olunan ya da kullanılan tarımsal alet ve makinelerin listesi de istenilen bilgi ve belgeler arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

Bunun yanında, iş gücü, toprak yönetimi, ekonomik yapı, gübre kullanımı gibi pek çok alana ilişkin örneklem çalışmaları da 2026 yılında gerçekleştirilecek. Veri derleme sürecinin 31 Aralık'ta bitirilmesi hedefleniyor. Temel sonuçların da 2026 yılının ikinci yarısında yayımlanması planlanıyor.

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#Türkiye Tüİk
#Tarım Sayımı
#Tarım Verileri
#İdari Kayıtlar
#Agri Politika
#Ekonomi
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