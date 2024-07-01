Türkiye gri listeden çıktı! Kredi notu yükseliyor

01 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:17

FATF toplantısında alınan karar çerçevesinde Türkiye gri listeden çıkarıldı. Alınan bu kararın ardından Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner değerlendirmelerde bulundu.

Gri listeden çıkarılmanın beklenen bir karar olduğunu söylkeyen Tufaner, “Türkiye'de son dönemde gri listeden çıkmak için birçok adım atıldı. Gri listeden çıkmak finansal sisteme olan güveni arttıracaktır. İlk etkisini muhtemelen kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ülke kredi notunu yükseltmesi olarak göreceğiz” dedi.

'GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK KREDİ NOTUNUN YÜKSELMESİ İÇİN BİR ADIM OLARAK GÖRÜLEBİLİR'

FATF'nin gri listesinde olmanın ülkenin finansal itibarı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu ve yabancı yatırımcıları tedirgin ettiğini vurgulayan İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Gri listeden çıkmak kredi notunun yükselmesi için bir adım olarak görülebilir ancak daha yüksek kredi notlarını elde edebilmek için rasyonel politikalar aracılığıyla makro göstergelerde daha iyi performans göstermek gerekecektir” şeklinde konuştu. Türkiye'nin mali ve ekonomik politikalarına yönelik atılacak adımların, uluslararası yatırımcıların güvenini kazanmada kritik öneme sahip olduğunu belirten Tufaner, bu süreçte enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.

'ENFLASYON SORUNUNUN KALICI OLARAK ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR'

Gri listeden çıkışın tahvil piyasasında yabancı girişlerini teşvik edebileceğine işaret eden Tufaner, uzun vadeli yatırımların ülkeye çekilmesi için kalıcı ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini belirterek, “Tahvil piyasasında yabancı girişlerini kısmen görsek de uzun vadeli yatırımların çekilmesi için öncelikle enflasyon sorununun kalıcı olarak çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.