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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye güneş enerjisinde rekor bekliyor

Türkiye için önemli olan güneş enerjisi santralleri güneşlenme süresinin arttığı yaz döneminde daha da anlam teşkil ediyor. Yaz döneminde güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlar bekleniyor.

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Türkiye güneş enerjisinde rekor bekliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 12:49

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'de bulunan 23 bin 812 güneş enerjisi santralinin (GES) kurulu gücü 15 bin 101 megavat iken, bu yıl 1 Haziran'da kurulu güç yaklaşık yüzde 50 artışla 22 bin 483 megavat oldu. Aynı dönemde santral sayısı yüzde 42 artışla 33 bin 917 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye güneş enerjisinde rekor bekliyor

Dijitalleşme, veri merkezleri, yapay zeka alanındaki gelişmeler ve binalarda elektrifikasyonun artması enerji talebini de artırıyor.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye'nin elektrik tüketiminin 2025'te 380,2 teravatsaat, 2030'da 455,3 teravatsaat, 2035'te 510,5 tervatsaat seviyesine ulaşması bekleniyor.

TOPLAM KURULU GÜCÜ ARTIYOR

Türkiye'nin cari açığın azaltılması hedefi ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz ediyor.

Türkiye'nin, 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarını artırarak toplam kurulu gücü 120 bin megavata yükseltme hedefi bulunuyor.

Bu yıl havaların ısınmaya başladığı 19 Mayıs'ta toplam elektrik üretimi içinde 142 bin 273 megavatsaatle GES'ler yüzde 17'lik paya sahip oldu. Böylece, Türkiye'de GES'lerden elektrik üretimi günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin elektrik üretiminde güneşin payı giderek artarken güneşlenme süresinin uzadığı yaz döneminde yeni santrallerin devreye alınmasıyla, güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlar bekleniyor.

Türkiye güneş enerjisinde rekor bekliyor

23 BİN MEGAVATA ÇIKACAK


Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine, güneşten elektrik üretiminde yeni rekor beklentisi bulunduğunu belirterek, "Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı giderek artıyor, en hızlı artış güneş enerjisinde yaşanıyor. Ağustos başında güneş enerjisi kurulu gücünün 23 bin megavatlara çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu da güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlar kırılacağı anlamına geliyor." dedi.

Erkan, depolamalı GES'lerin de devreye gireceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Güneşten elektrik üretiminde en büyük farkı depolamalı GES'lerin hayata geçmesiyle göreceğiz. Yaklaşık 15 bin megavat lisans verildi. Önümüzdeki yıl için konuşursak, 2 yıl içinde düşen güneş ve depolama maliyetlerinden dolayı bu santraller biraz daha hızlı devreye girecektir. Devreye giren santrallerle hızlı bir büyüme sonucu toplam elektrik üretiminde güneşin payı artacaktır."

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#Ekonomi
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