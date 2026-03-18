‘Türkiye’ hamlesi dünyada petrol fiyatlarını düşürdü

Bir gün önce yüzde 3’ün üzerinde yükselen Brent petrol vadeli işlemleri, sabah saatlerinde yüzde 1,74 gerileyerek 101,60 dolara indi. Ama tabloyu sadece bu düşüşle okumak yanıltıcı olabilir. Çünkü Brent’in son dört işlem gününü de varil başına 100 doların üzerinde kapatması, piyasadaki tedirginliğin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.

GÖZLER YENİDEN CEYHAN HATTINDA

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdel-Ghani, Ceyhan hattından petrol akışının TSİ 10.00 itibarıyla yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı. Irak’ın bu hat üzerinden günlük en az 100 bin varil ham petrol sevk etmeyi hedeflediği de bildirildi.