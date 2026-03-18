‘Türkiye’ hamlesi dünyada petrol fiyatlarını düşürdü

Mart 18, 2026 10:24
Irak ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında varılan anlaşma sonrası Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlayacağı beklentisi fiyatları aşağı çekti. Yine de İran gerilimi ve süren arz kayıpları nedeniyle Brent petrol 100 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Küresel petrol piyasaları çarşamba sabahına düşüşle başladı. Bunun başlıca nedeni, Irak ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında petrol ihracatının yeniden başlamasına yönelik sağlanan uzlaşı oldu. Özellikle Ceyhan Limanı üzerinden sevkiyatın yeniden devreye gireceği beklentisi, piyasada kısa süreli de olsa bir rahatlama yaptı.

Bir gün önce yüzde 3’ün üzerinde yükselen Brent petrol vadeli işlemleri, sabah saatlerinde yüzde 1,74 gerileyerek 101,60 dolara indi. Ama tabloyu sadece bu düşüşle okumak yanıltıcı olabilir. Çünkü Brent’in son dört işlem gününü de varil başına 100 doların üzerinde kapatması, piyasadaki tedirginliğin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.

GÖZLER YENİDEN CEYHAN HATTINDA

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdel-Ghani, Ceyhan hattından petrol akışının TSİ 10.00 itibarıyla yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı. Irak’ın bu hat üzerinden günlük en az 100 bin varil ham petrol sevk etmeyi hedeflediği de bildirildi.

Bu gelişme, piyasada ilk etapta olumlu karşılandı. Zira Ceyhan üzerinden akışın yeniden başlaması, aksayan ihracatın bir bölümünün toparlanabileceği beklentisini güçlendirdi. Yani açıkçası, piyasaya “arz tamamen kilitlenmiş değil” mesajı verilmiş oldu.

ETKİ VAR, AMA SINIRLI

Öte yandan uzmanlara göre bu miktar, küresel piyasada belirleyici bir rahatlama yapacak ölçekte değil. Irak’ın hâlâ yaklaşık 2 milyon varillik üretim kaybıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Daha da önemlisi, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından ülkenin güneyindeki ana sahalarda üretimin yüzde 70 düşerek günlük 1,3 milyon varile gerilediği ifade ediliyor. Bu da şu anlama geliyor: Ceyhan’dan başlayacak sevkiyat önemli olsa da, kaybın tamamını telafi etmeye yetmiyor.

Piyasaların asıl dikkat kestiği nokta ise İran ile yaşanan çatışmalar. Gerilimin azaldığına dair net bir işaretin ortaya çıkmaması, Orta Doğu kaynaklı arz risklerini canlı tutuyor.

