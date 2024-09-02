Türkiye hizmet ihracatı artışında G20 birincisi! İthalat ve ihracat trendlerinde başarısını pekiştirdi

02 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:44

Türkiye, ikinci çeyrekte hizmet ihracatında G20 lideri oldu. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, ülkenin 2024 yılı ikinci çeyreğinde hizmet ihracatı başarısını ortaya koydu.

TÜRKİYE, HİZMET İHRACATINDA G20 LİDERİ

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan Uluslararası Ticaret İstatistikleri Raporu, Türkiye'nin ithalat ve ihracat trendlerinde başarısını pekiştirdi. Rapora göre G20 ülkeleri içinde en yüksek hizmet ihracatı artış oranına sahip ülke Türkiye oldu.

DÜNYA HİZMET İHRACATINDA 22. SIRADA

Türkiye'nin hizmet ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 47,2 milyar dolara çıktı. Bu veri Türkiye'yi dünya hizmet ihracatında 22. sıraya taşıdı.

Ülkemiz 101,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirerek, dünya hizmet ihracatından yüzde 1,29 pay aldı.

HİZMET İTHALATI YÜZDE 11,8 ARTTI

2024 yılının ilk altı ayında hizmet ithalatı ise yüzde 11,8 oranında artarak 23,1 milyar dolara ulaştı.

Türkiye hizmetler ticaretinde ortalama yüzde 50 düzeyinde ticaret fazlası kazandı. Türkiye'nin hizmet ithalatında yüzde 3 daralma yaşanırken, G20 ülkelerinin genelinde hizmet ithalatı yüzde 1,1 yükseldi.

Türkiye'nin hizmet ihracatı ise yüzde 4,7 arttı.