Türkiye ile AB arasında toplantı! Bakan Şimşek duyurdu: Bir sonraki zirve ülkemizde

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı, Brüksel'de düzenlendi. Toplantını yapıcı ve verimli bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

https://x.com/memetsimsek/status/1907811241243922547

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Bakan Şimşek konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel’de çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdik. AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı. Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı.