Türkiye ile AB, Brüksel'de bir araya geldi! Vize, ikili ticaret ve Gümrük Birliği görüşüldü

08 Temmuz 2024 14:36 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:37

Kredi kartı sahipleri dikkat! ATM'deki o işlemler için Merkez Bankası harekete geçti

Kredi kartı sahipleri dikkat! ATM'deki o işlemler için Merkez Bankası harekete geçti

Türkiye ile AB arasında vize, ikili ticaret ve Gümrük Birliği konularını görüşmek üzere Pazartesi günü Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk turu düzenlendi. Brüksel'deki görüşmelere, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk heyeti, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve komisyon yetkilileri katıldı.

Taraflar, ikili ticaretin artırılması, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve yeşil dönüşüm konularını ele aldı. Toplantıda ayrıca Türkiye'den AB ülkelerine yönelik vize uygulamalarına ilişkin konular da masaya yatırıldı.

TÜRKİYE İLE AB DİYALOGLARI BAŞLADI

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı bugün Brüksel'de yapıldı.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis başkanlık etti.

Görüşmelerde Ekim 2023'te gerçekleştirilen Ticaret Çalışma Grubu toplantısında belirlenen yol haritası çerçevesinde Türkiye-AB ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Bolat, görüşme hakkında "İkili ticaretteki mevcut durum ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına başta Gümrük Birliği'nin modernizasyonu olmak üzere iş dünyasının beklentilerini ve önerilerini etraflıca ele aldık." açıklamasında bulundu.

Ömer Bolat ayrıca atılacak ortak adımların AB'nin ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

AB ile ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesi ve farklı alanlarda güçlendirilmesi noktasında çalışmaların süreceği aktarıldı.