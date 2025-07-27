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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye ile Katar arasında ticarette yeni dönem

Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamındaki menşe kurallarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yönetmelikte yolcu eşyası ve gerçek kişiden gerçek kişiye gelen küçük paketlerde belge zorunluluğu aranmayacak. İşte tüm detaylar...

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Türkiye ile Katar arasında ticarette yeni dönem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 10:59

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan " Cumhuriyeti Hükümeti ile Devleti Hükümeti arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Katar arasında ticarette yeni dönem

Yönetmelikle, Türkiye ile Katar arasındaki Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki ticarete konu eşyanın menşesinin tespitine yönelik esaslar düzenlendi.

Buna göre, tamamen taraf ülkede elde edilen eşya ile taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması kaydıyla, tamamen söz konusu ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek orada üretilen eşya "menşeli ürün" olarak değerlendirilecek.

Türkiye ile Katar arasında ticarette yeni dönem

İTHALATTA YENİ KURALLAR

Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele, sadece yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getiren ve Türkiye veya Katar'a ithal edileceği beyan edilen ürünlere, bu ürünlerin ihracatçı taraf ülkeden ihraç edilenlerle aynı olması kaydıyla uygulanacak.

Ayrıca bu ürünlerin, değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olması gerekecek.

Türkiye ile Katar arasında ticarette yeni dönem

Menşe ispat belgesi, ihracatçı taraf ülkede düzenlenme tarihinden itibaren 4 ay süreyle geçerli olacak ve bu süre zarfında ithalatçı taraf ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek.

Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya seyahat eden yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler ticari amaçlarla ithal edilmemişse, bir menşe ispat belgesi ibrazına gerek olmaksızın menşeli kabul edilecek. Yönetmelik, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

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#türkiye
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#Ticaret Hukuku
#Menşe
#Ekonomi
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