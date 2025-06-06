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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye ile Romanya arasında ilişkiler güçleniyor

Romanya’da cumhurbaşkanlığını AB ve NATO yanlısı bağımsız aday Nicușor Dan kazandı. Aşırı sağcı George Simion’u geride bırakan Dan’ın zaferi, Türkiye ile Romanya arasında savunma, enerji ve ticarette iş birliğini derinleştirecek yeni fırsatlar doğurabilir. Uzmanlara göre iki ülke, Karadeniz güvenliği ve ekonomik projelerde stratejik ortaklığını güçlendirmeye aday.

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Türkiye ile Romanya arasında ilişkiler güçleniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 14:41

Nicușor Dan, aşırı sağcı ve milliyetçi rakibi George Simion'u seçimde geride bırakarak göreve geldi. Bu yılki seçim, 2024 yılında yapılan itirazlar sonucu iptal edilen seçimlerin ardından gerçekleştirildi. Sonuçların bölgesel istikrar açısından önemli bir dönüm noktası olması öngörülüyor.

Türkiye ile Romanya arasında ilişkiler güçleniyor

Dan, göreve başlama konuşmasında ulusal istikrar ve demokratik kurumlara güvenin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, Romanya'nın Avrupa Birliği ve NATO ile bağlarını güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Romanya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı bağımsız aday, eski Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan kazandı. Dan, aşırı sağcı ve AB karşıtı George Simion’u geride bırakarak göreve geldi. Seçimler, 2024’teki itirazlar sonucu iptal edilen seçimlerin ardından düzenlendi.

Türkiye ile Romanya arasında ilişkiler güçleniyor

TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ AÇISINDAN OLUMLU ADIM

Göreve başlama konuşmasında ulusal istikrar ve demokratik değerlere vurgu yapan Dan, Romanya’nın AB ve NATO ile ilişkilerini güçlendirme sözü verdi. Uzmanlara göre bu gelişme, Türkiye ile Romanya arasında başta savunma sanayisi, enerji güvenliği ve ticaret olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştirebilir.

Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Meral Balcı, Dan’ın seçilmesinin Türkiye-Romanya ilişkileri açısından olumlu bir adım olduğunu belirterek, Karadeniz’deki güvenlik iş birliklerinin ve stratejik ortaklıkların güçleneceğine dikkat çekti.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ FIRSATLAR

Ortadoğu Politika ve Ekonomi Enstitüsü’nden Ecaterina Matoi ise Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda Romanya ile enerji altyapısı projelerinin artabileceğini ifade etti. Matoi, Karadeniz üzerinden yürütülecek projeler, yenilenebilir enerji yatırımları ve doğrudan yatırımların artması gibi alanlarda iki ülke arasında yeni fırsatlar doğabileceğini kaydetti. Uzmanlara göre, Türkiye ve Romanya arasındaki kültürel ve coğrafi yakınlık, uzun vadeli stratejik iş birlikleri için güçlü bir zemin oluşturuyor.

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