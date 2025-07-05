Türkiye ile Yunanistan arasında turizmde yeni dönem: Protokol imzalandı

Türkiye ile Yunanistan, turizmde ortak adımlar için el sıkıştı. İş birliğini güçlendirecek yeni protokol imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 6’ncı Ortak Turizm Komitesi Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Anna Karamanli’nin başkanlığında düzenlenen toplantıda, iki ülke arasında turizmde iş birliği ve yeni projeler masaya yatırıldı.

KAPIDA VİZE GENİŞLİYOR

Toplantıda açıklama yapan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kapıda vize uygulamasının kapsamının genişletilmesinin her iki ülke için de önemli kazanımlar getireceğini vurguladı. Alpaslan, uygulamanın kolaylaştırılmasıyla birlikte turizm hareketliliğinde ciddi artış yaşanacağını belirtti.

AGROTURİZM VE DENİZ TURİZMİNDE ORTAK ADIM ÖNERİSİ

Turizm çeşitliliğine dikkat çeken Alpaslan, özellikle kırsal yaşamla iç içe olan agroturizm ve Türkiye ile Yunanistan’ın doğal avantajlarını öne çıkaran deniz turizmi

alanlarında iş birliği önerisinde bulundu. Bu alanlarda yapılacak ortak çalışmaların yerel ekonomilere katkı sağlayacağı ve alternatif turizm taleplerini karşılayacağı ifade edildi.

YENİ GÜZERGAHLAR, DAHA FAZLA TURİST

Ulaştırma altyapısının geliştirilmesinin önemine değinen Alpaslan, yeni güzergahların açılması ve mevcut ulaşım seferlerinin artırılmasının, iki ülke arasında karşılıklı turist sayısının artmasına katkı sağlayacağını söyledi. Böylece hem ekonomik hem kültürel bağların daha da güçleneceğine dikkat çekti.

ORTAK SERTİFİKASYON VE PAZARLAMA HAMLESİ

Özel sektörün süreçte daha aktif rol almasının önemine değinen Alpaslan, turizm kalitesinin artırılması için ortak sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca iki ülke arasında oluşturulacak ortak rotaların, uzun süreli seyahat planlayan turistler için daha cazip hale geleceğini belirtti.

TURİZMDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Toplantı sonunda, Türkiye ile Yunanistan arasında turizm alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzalandı. Protokole, Türk heyeti adına Nadir Alpaslan, Yunan heyeti adına ise Anna Karamanli imza attı. Bu protokolle birlikte iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinde yeni bir dönemin kapıları aralanmış oldu.