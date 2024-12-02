Türkiye İmalat PMI'DA 8 aydır üst üste bozulma sinyali

02 Aralık 2024 10:38 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:43

Büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI kasımda üst üste sekizinci ay eşik değer 50’nin altında kaldı.

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Türkiye​ İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Kasım 2024 dönemi sonuçları açıklandı. İSO Türkiye İmalat PMI, kasım ayında 45,8 seviyesinden 48,3’e yükseldi. Ancak eşik değer 50’nin altında kaldı. İMALAT PMI'DA DARALMA Manşet PMI kasımda üst üste sekizinci ay eşik değer 50’nin altında kaldı. Ekim ayındaki 45,8 seviyesinden 48,3’e yükselerek, faaliyet koşullarındaki bozulmanın mayıs ayından bu yana en hafif düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Faaliyet koşullarında 8 aydır üst üste bozulma sinyali vermeye devam etti. İlgili Haberler Memur emekli aylığı ve ikramiyesine can suyu olacak! 3600 ek gösterge için son durak Beştepe