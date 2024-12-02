Türkiye İmalat PMI'DA 8 aydır üst üste bozulma sinyali
Büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI kasımda üst üste sekizinci ay eşik değer 50’nin altında kaldı.
Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Kasım 2024 dönemi sonuçları açıklandı. İSO Türkiye İmalat PMI, kasım ayında 45,8 seviyesinden 48,3’e yükseldi. Ancak eşik değer 50’nin altında kaldı.
İMALAT PMI'DA DARALMA
Manşet PMI kasımda üst üste sekizinci ay eşik değer 50’nin altında kaldı.
Ekim ayındaki 45,8 seviyesinden 48,3’e yükselerek, faaliyet koşullarındaki bozulmanın mayıs ayından bu yana en hafif düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Faaliyet koşullarında 8 aydır üst üste bozulma sinyali vermeye devam etti.