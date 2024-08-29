Türkiye, Irak, BAE ve Katar İstanbul’da buluşacak! Kalkınma Yolu Projesi hayat buluyor

29 Ağustos 2024 12:04 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Basra Körfezi'ndeki Irak limanını Türkiye'ye ve ötesine bağlayacak milyarlarca dolarlık iddialı bir projeyi görüşmek üzere 29 Ağustos'ta Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile dörtlü bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Uraroğlu, toplantının üç devletin ilgili bakanlarını, son Osmanlı padişahının evi olan Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya getireceğini ve burada "önemli kararların" alınacağını söyledi.

KATAR VE BAE, PROJEYE POTANSİYEL YATIRIMCI

Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın ulaştırma bakanları, Basra Körfezi’ni Avrupa’ya olan Kalkınma Yolu Projesi’ni görüşmek üzere İstanbul’da bir araya geliyor.

Türkiye, ülkelerle Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak tahmini 20 milyar dolar maliyetindeki ticaret yolunun inşasını görüşecek.

Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfez’inden kara ve demir yollarıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanıyor.

Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyor

20 milyar dolarlık proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Bağdat'a yaptığı resmi ziyaret sırasında resmileştirildi ve şu anda inşası devam eden Basra'daki el-Faw limanını 1.275 kilometrelik (792 mil) demir yolu ve karayolu ağıyla Türkiye'ye bağlayacak .

Abu Dabi'nin AD Ports Group'u, el-Faw ve planlanan ekonomik bölgesini geliştirmek için Irak'ın Irak Limanları Genel Şirketi ile ön bir anlaşma imzaladı.

ENERJİ PLANDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

Irak, küresel petrol rezervlerinin yaklaşık %10'una ev sahipliği yapıyor ve küresel üretimin %5'ini oluşturuyor. Irak hükümeti, projenin tamamlandığında Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin maliyetini önemli ölçüde azaltacağını düşünüyor.

Projenin, Süveyş Kanalı'na alternatif bir rota oluşturarak Çin'in Şanghay limanı ile Hollanda'nın Rotterdam limanı arasındaki malların taşınması için gereken süreyi otuz üç günden on beş güne düşürmesi bekleniyor.

Sadece ulaşım altyapısını değil, aynı zamanda enerji iletim ve iletişim hatlarını da içeriyor.

KALKINMA YOLU SERT BİR REKABETLE KARŞI KARŞIYA

Kalkınma Yolu'nun Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, ABD destekli Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru ve İran'ın Asya'yı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayan bölgesel ticaret rotaları için kendi limanlarını geliştirme konusundaki rakip planlarından sert bir rekabetle karşı karşıya.

ZİRVE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILACAK

Önümüzdeki haftaki zirve, Irak ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri iyileştirme yönündeki ortak çabaların zemininde gerçekleşecek. Erdoğan'ın Irak başkentine 14 yıl aradan sonra yaptığı ilk ziyarette, enerji, ticaret ve su paylaşımı alanlarında bir dizi anlaşma imzalandı. Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Irak, tarafların "tarihi" askeri iş birliği anlaşması olarak adlandırdığı anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Türkiye'nin Kürt kontrolündeki Kuzey Irak'ta konuşlanmış Kürdistan İşçi Partisi (PKK) militanlarına karşı devam eden askeri harekâtıdır. Ankara, grubun Irak'tan ortadan kaldırılmasının Kalkınma Yolu için kritik olduğunu savunuyor ve Bağdat'ın PKK karşıtı çabalarına tam olarak yardım etmesini istiyor.