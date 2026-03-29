Editor
 | Banu İriç

Türkiye İsrail ile ticareti sürdürüyor mu? CHP'nin öne attığı tabloya cevap geldi

Ticaret Bakanlığı, CHP milletvekili Murat Emir'in gündeme getirdiği Türkiye'nin İsrail ile ticareti hala sürdürdüğü ile ilgili iddiayı yalanlayarak konuya açıklık getirdi. Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaretinin sıfıra düştüğü vurgulandı.

Türkiye İsrail ile ticareti sürdürüyor mu? CHP'nin öne attığı tabloya cevap geldi
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 18:01
CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından bir tablo yayımlayarak Türkiye'nin İsrail ile hala ticarete devam ettiği iddiasını ortaya attı. Emir bu verileri İsrail Merkez İstatistik Bürosu (CBS)'ye dayandırdı. Ticaret Bakanlığı yayılan bu paylaşım sonrası konuya net cevap verdi.

Ticaret Bakanlığı, CHP milletvekili Murat Emir'in İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialarını yalanlayarak, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten beri İsrail ile tüm ticaretini durdurduğunu açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, CHP'li vekilin İsrail istatistiklerine dayanan iddialarının yalan olduğunu belirtti.
Türkiye, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail'e yönelik tüm ihracat, ithalat ve transit ticareti tamamen durdurmuştur.
Türk ve İsrail bayraklı hava ve deniz ulaştırması da durdurulmuştur.
Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın onayı ve kontrolü ile Filistin'e yapılan sevkiyatların İsrail'e yapıldığı iddiaları reddedildi.
Türkiye'nin bu süreçte yaklaşık 13-14 milyar dolarlık ihracattan Filistin davasını desteklemek için vazgeçtiği ifade edildi.
Türkiye'nin Gazze'ye yardım gönderen ve İsrail'e ekonomik ambargo uygulayan öncü ülke olduğu vurgulandı.
İSRAİL İSTİHBARATI KAYNAKLI İDDİA OLDUĞU VURGULANDI

Bakanlık bu verilerin İsrail istihbaratı kaynaklı olmasına vurgu yaparak "İsrail ile Ticaretin Sürdüğü" iddiasını kesin bir biçimde yalanladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi istatistikleri ve devlet kurumlarının açıklamalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı milletvekillerinin İsrail İstatistik Kurumu’na itibar etmeyi tercih ederek ortaya attıkları “İsrail ile Ticaretin Sürdüğü” iddiaları yalandır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 Mayıs 2024’te almış olduğu kararla, tam 23 aydır Türkiye’den İsrail’e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, serbest bölge ve transit ticaret tamamen durdurulmuştur. Hatta Türk bayraklı ve İsrail bayraklı hava ve deniz ulaştırması bile yapılmamaktadır.

Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024’ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Gümrük sistemi kapalıdır.

2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi, veyahut İsrail’den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır.

İhracat ve ithalat rakamları her ay Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır. Diğer taraftan, 7 milyona yakın Filistinlinin ölüm kalım mücadelesi verdiği ve kutsal toprakları savunduğu, hayatta kalmaya çalıştığı bir ortamda, ihtiyaç duydukları acil ürünler için, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın tek tek yazılı onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımızın kontrolünde ve ancak ithalatçısı ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. 7 Haziran 2024’te Filistin Hükümeti ile varılan resmi anlaşma gereği, bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır.
Bu rakamlar Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileri ile sabittir. Diğer taraftan, Filistin toprakları ile yapılan ve ayda 50-60 milyon dolar civarındaki ticaret de, Filistin’in limanı, gümrüğü olmadığı için İsrail’in iki limanı üzerinden yapılabilmektedir. Bu gerçeği CHP'li milletvekilleri de bilmektedirler. Filistin’e yapılması zorunlu düşük rakamlı ihracatı da İsrail’e yapılıyor diye iftira atarak, Filistin’in can damarını kesmeye çalışma çabası içindedirler.
Türkiye, İsrail’e ekonomik baskılar yaparak dünya ile birlikte Gazze’de ateşkesi sağlamak için 7 Ekim 2023’ten önce, aylık ortalama 600-700 milyon dolar ihracat yaptığı İsrail’e ihracatından 2 yıldır feragat etmiştir. Başka bir deyişle, bu iki yıllık dönemde toplam 13-14 milyar doları aşkın ihracattan Filistin davasını ve mazlum Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için feragat etmiştir.

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırıları ve uluslararası hukuku yok sayan zulmü karşısında, Türkiye devleti, hükümeti ve milleti olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. İsrail’e ekonomik ve ticaret ambargosu uygulayan yegane öncü ülke olmuştur. Türkiye, Gazze’ye, Gazze halkına, Batı Şeria’ya en çok yardım gönderen, tıbbi yardım sağlayan ülke olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin ve Hükümetimizin bu ilkeli duruşu, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam dünyasından, hatta vicdanlı diğer milletlerden takdir görmüştür ve görmektedir. CHP'li bazı milletvekilleri de, bu utanılacak iddialarına ve iftiralarına sarılmak yerine, Türkiye Cumhuriyetinin bu asil ve kararlı duruşundan gurur duyabilirler.

Defaeten açıklandığı üzere, çarpıtma haberler ve CHP'li bazı milletvekillerinin zaman zaman yaptığı bu açıklamalar, “Türkiye sanki halen İsrail’e ihracat yapıyormuş” algısı oluşturmaya yönelik bir iftira mahiyetindedir.
Bu yalanların, Türkiye’nin, hükümetimizin İsrail’in soykırımlarına karşı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı ve düpedüz İsrail’in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığı açıktır."

https://x.com/ticaret/status/2038261332663832744?s=20

