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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye, İsviçre'den altın ithalatını artırdı

İsviçre’nin nisan ayı altın ticaretine dair veriler, küresel altın piyasasında önemli yön değişikliklerini işaret ediyor. Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Altın alımı konusunda durulmayan Türkiye, İsviçre'den 12,07 ton altın ithal etti.

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Türkiye, İsviçre'den altın ithalatını artırdı
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 17:42

İsviçre gümrük verilerine göre, ABD'den İsviçre'ye yapılan altın ithalatı, değerli metallerin ABD ithalat tarifelerinden muaf tutulmasının ardından nisan ayında en az 2012'den bu yana en yüksek aylık seviyeye sıçradı. ABD'den İsviçre’ye olan altın akışında ciddi bir artış olduğunu ve altın ticaret yollarının jeopolitik ve ticaret politikalarıyla yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Türkiye, İsviçre'den altın ithalatını artırdı

İsviçre verileri, ABD'den altın ithalatının mart ayındaki 25,5 tondan nisan ayında 63,0 tona yükseldiğini gösterdi.

İsviçre'nin toplam altın ihracatı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 31 düşerken, ABD'ye yapılan altın sevkiyatı mart ayındaki 103,3 tondan 12,7 tona geriledi.


İngiltere'ye yapılan ihracatın artması, altının ABD'den İsviçre rafinerileri aracılığıyla Londra'daki kasalara geri geldiğini gösteriyor.

Türkiye, İsviçre'den altın ithalatını artırdı

TÜRKİYE'YE İHRACAT YÜKSELDİ

Nisan ayında Türkiye'ye ihracat geçen yılın aynı ayındaki 9,9 tondan 12,07 tona yükselen ihracat, mart ayındaki 6,65 tondan da yaklaşık iki kat artış gösterdi. Hindistan'a ihracat 2024 Nisan ayındaki 24,6 tondan 8,6 tona düşerken, Çin'e ihracat da 36,54 tondan 17,35 tona indi.

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