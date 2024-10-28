Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde kullanılacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

28 Ekim 2024 11:34 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:39

Türkiye Kart Projesi kapsamındaki il sayısının yıl sonuna kadar 18'e çıkarılması hedefleniyor. Türkiye Kart uygulaması, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban'ın yanı sıra Rize, Kocaeli, Uşak, Aksaray, Karabük, Tokat, Nevşehir, Kahramanmaraş, Çorum, Kilis ve Gaziantep'te kullanılmaya başlanacak.

Türkiye Kart Projesi’nde gelinen son duruma ilişkin önemli bilgileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​ paylaştı. Proje, PTT​ tarafından Bakanlık koordinasyonunda yürütülüyor. Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartları tek bir sistemde birleşecek. Bakan Uraloğlu yayınladığı yazıda, her şehirde farklı kart karmaşasına son verileceğini ve Edirne’den Kars’a kadar tüm şehirlerde tek bir kartın geçerli olacağını vurguladı.

47 BİN 265 TÜRKİYE KART SATILDI

Bakan, projenin genişlemesi için belediyelerle iş birliğinin kritik olduğunu belirtti ve Türkiye Kart'ın, pilot uygulama olarak seçilen Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul​'daki Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanıma sunulduğunu hatırlattı. Bu pilot illerde, Türkiye Kart’a olan ilginin yüksek olduğunu belirten Uraloğlu, kısa sürede 47 bin 265 kartın satıldığını ve 118 bin 273 seyahat yapıldığını açıkladı.

YIL SONUNA KADAR 18 İLDE DAHA DEVREYE GİRECEK

Yıl sonuna kadar Türkiye Kart uygulamasının 18 ilde daha devreye alınması planlanıyor. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban gibi önemli ulaşım hatlarında Türkiye Kart’ın kullanılacağı belirtildi. Ayrıca, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep gibi illerde de uygulama hayata geçirilecek.

PTT İŞ YERLERİNDEN ALINACAK

Vatandaşlar Türkiye Kart’ları, PTT iş yerlerinden alabilecek. Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, debit ve prepaid kartlar için ise 60 lira gibi sembolik bir ücret talep ediliyor. Uraloğlu, engelli vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş üstü gibi özel gruplara yönelik kartlar için de çalışmaların sürdüğünü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.