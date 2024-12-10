Türkiye Kasım ayında rekor petrol üretimine imza attı

10 Aralık 2024 12:24 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:28

Türkiye Kasım ayında 3,4 milyon varillik rekor petrol üretimi yaptı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Gabar'daki günlük üretiminin 61 bin varili geçtiğini söyledi.

Türkiye​, Kasım​ ayında 3,4 milyon varil ham petrol​ üreterek rekor​ kırdı ve bunun yarısı Şırnak'ın güneydoğusundaki Gabar dağ bölgesinden geldi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki günlük üretimin artık 61.000 varili aştığını duyurdu.

TÜRKİYE KASIMDA REKOR SEVİYEDE PETROL ÜRETTİ

Türkiye Kasım ayında rekor seviyede 3,4 milyon varil petrol üretti.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kasım ayında rekor seviyede 3,4 milyon varil ham petrol ürettiğini, bunun yarısının güneydoğudaki Şırnak ilinin Gabar bölgesinden geldiğini söyledi. Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen petrol sektörü toplantısında yaptığı konuşmada, "Bugün itibarıyla Gabar'daki günlük üretimimiz 61 bin varili aştı" dedi.