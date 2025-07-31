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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar ile 2018 yılında imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) uygulanmasına yarın başlanacak. Türkiye'nin, bugüne kadar Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması dışında 23 ülkeyle serbest ticaret, 6 ülkeyle tercihli ticaret anlaşması imzalayıp yürürlüğe aldığı bildirildi.

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Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:25

Türkiye ile Katar arasında 2018 yılında imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) uygulanmasına yarın itibarıyla başlanacak. Söz konusu anlaşmaların, son 22 yılda dış ticaretin artmasına ve yıllıklandırılmış ihracatın 36 milyar dolardan haziran itibarıyla 267 milyar dolara yükselmesine katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

"Türkiye ile Katar arasında 26 Kasım 2018'de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA), 1 Ağustos itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Türkiye ile Katar arasındaki yıllık hacmi 2024'te 1,1 milyar dolar olup, Türkiye lehine 328 milyon dolar dış ticaret fazlası bulunmaktadır. Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ⁠Katar ile 1 milyar dolar seviyesindeki mevcut ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor."

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

KARŞILIKLI GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI

Açıklamada, anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleşmesini, Türk firmalarının Katar pazarına avantajlı şartlarda girmesini sağlayacağı, bu kapsamda karşılıklı yatırımların artırılması ve üretim-istihdam odaklı projelerin teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

Katar'ın, aynı zamanda Türk özel sektörünün enerji kaynakları ve stratejik ham maddelere erişimi açısından önemli ortak ülke konumunda olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

"Ticarette konu olan malların önemli bir kısmında karşılıklı olarak gümrük vergileri ve eş etkili tedbirler kaldırılmıştır. Teknik engellerin kaldırılması, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, damping ve korunma tedbirleri, hizmet ticareti ile e-ticaret hükümleri, yürürlüğe giren başlıca ticari düzenlemeler olarak öne çıkıyor. Otomotiv, inşaat malzemeleri, mücevherat, beyaz eşya, tekstil ve halı, ayakkabı, temizlik ürünleri, plastik, makine ve elektrik-elektronik, yumurta, süt ve süt ürünleri, deniz mahsulleri, yaş sebze-meyve, kuruyemiş, nebati yağlar, işlenmiş tarım ürünlerinin büyük bölümünde Katar, Türk ihracatına pazar açılımı sağlamıştır."

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

BİRÇOK HİZMET ALANINDA AÇILIMLAR

Açıklamada, anlaşmada mali hizmetler ve telekomünikasyon başlıklarında da karşılıklı faaliyetleri düzenleyen hükümlerin bulunduğu aktarılarak, pazara giriş listelerinde, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) ötesine geçen taahhütler yer aldığı, hukuk, araç kiralama, reklamcılık, dağıtım, eğitim, tur operatörlüğü, taşımacılık hizmetleri gibi alanlarda yeni açılımlar sağlandığı ifade edildi.

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

Ayrıca, Katar'ın DTÖ altında taahhüt ettiği muhasebe, mimarlık, bilgisayar ve inşaat hizmetleri gibi bazı sektörlerde de taahhüt iyileştirmeleri elde edildiği bildirilen açıklamada, TEOA ile karşılıklı yatırımların artması, iş süreçlerinin hızlanması ve kolaylaşması, üretim ve istihdamı önceleyen projelerin çoğalmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILDI

Açıklamada, anlaşmanın sunduğu güçlü hukuki altyapının Türk ve Katarlı iş insanları için karşılıklı güven esaslı yeni ortamı tesis edeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

Türkiye-Katar arasında yeni dönem: Gümrük vergileri kaldırıldı

"Bu anlaşmayla, Türk iş dünyası için Katar'da fırsatlarla dolu yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bakanlık olarak ihracatçımızın önünü açan, yatırımcımıza güven veren ve ülkemizin küresel ekonomik gücünü artıran tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. e-Ticaret başlığı altında yer alan, çevrim içi tüketicinin ve kişisel verilerin korunması, istenmeyen elektronik mesajlara karşı önlemler ve kağıtsız ticaretin teşviki hükümleri de e-ticaret ekosistemine güveni artırıcı ve iş yapmayı kolaylaştırıcı niteliktedir. 27 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle, 'menşeli ürün' tanımı ve uygulama esasları netleştirildi. 'EUR.1 Dolaşım Belgesi' düzenlenen mallar, anlaşma kapsamındaki avantajlardan yararlanabilecek. Tarife indirimlerine ilişkin kararlar da dün Resmi Gazete'de yayımlandı."

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ETİKETLER
#yatırım
#ihracat
#dış ticaret
# Ekonomi
#Ticaret Anlaşması
#Teoa
#Türkiye Katar
#Ekonomi
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