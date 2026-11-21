Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida ile İstanbul’da bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Türkiye-Libya ilişkilerinin mevcut durumunu ve iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Dost ve kardeş Libya’da yaşanan güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE-LİBYA İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNİN BÖLGEMİZDE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAĞINA İNANIYORUZ"

Libya ile iş birliklerini güçlendirilmeye kararlı olduklarını vurgulayan Bolat, "Afrika’daki önde gelen ticaret ve yatırım ortaklarımızdan Libya ile köklü tarihi bağlarımız ve güçlü kardeşlik ilişkilerimiz temelinde geliştirdiğimiz iş birliğini, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye-Libya ilişkilerinin gelişmesinin, ülkelerimizin yanı sıra bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlenmesine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.