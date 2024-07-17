Türkiye lider konumuna yükseliyor! TÖDEB 3 ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı

17 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:58

Birleşik Krallık, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Dubai’nin incelendiği araştırmada ülkelerin profili, Türkiye ile politik, ekonomik ve ticari ilişkileri, finansal teknolojiler (fintek) ekosistemi, ödeme ve elektronik para sektörü ile bu pazarlarda faaliyet göstermek isteyen kuruluşların uyum göstermekle yükümlü oldukları mevzuat ve regülasyonlar, şirket kuruluş süreçleri, sektöre özel vergi, teşvik ve hibe avantajları kamuoyuna sunuldu.

KÜRESELE AÇILAN ÜÇ KAPI

TÖDEB'in yayınladığı raporda, Türk firmalarının küresel pazarda ön plana çıkabilmeleri için basamak olabilecek üç ülke ayrıntılı bir şekilde incelendi. Avrupa’nın önde gelen fintek merkezi olan Birleşik Krallık’ta 2022 yılı sonu itibarıyla 3.200’den fazla fintek şirketi bulunuyor. Ülke, 2021 yılında fintek ekosistemine 11,6 milyar ABD doları yatırım çekerek, ABD’den sonra dünyada ikinci sırada yer aldı. Londra, yaklaşık 90.000 finans ve sigorta şirketi ile dünyanın en yoğun finans merkezidir. Bununla birlikte Birleşik Krallık’ın hem ABD’ye hem de AB’ye ulaşmada bir merkez olarak öne çıkması, burada iş yapmayı planlayan TÖDEB üyelerinin bu hamlesini yeni pazarlara ulaşmakta da stratejik bir adım haline getirecek.

TÖDEB 3 ÜLKEYİ KAPSAYAN PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORUNU YAYIMLADI

Baltık ülkelerinin en gelişmiş ekonomisi olan Litvanya’da 2022 yılında yerel finteklerin topladığı fon miktarı 67,9 milyon Euro’ya ulaştı. Coğrafi konumu ve en hızlı büyüyen OECD ekonomisi olma özelliğini de taşıyan Litvanya, uluslararası fintek şirketlerinin güçlü varlığı ile dikkat çekiyor. Litvanya Merkez Bankası, hızlı lisanslama süreçleri ve sandbox rejimi gibi yenilikçi yaklaşımlarla fintek sektörünü desteklemektedir. Ülkede 2021 yılında finteklerin topladığı fon miktarı, toplam fon miktarının %28’ini oluşturmuştur. 2020 yılında 230 olan fintek sayısı, 2023 yılında 276’ya ulaştı.

BAE, özellikle Dubai emirliğinde fintek ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıyor. Dubai’deki fintek ekosistemi, ulusal fintek ilkeleri ve elektronik para kuruluşları pazarı ile dikkat çekiyor. Ülke, vergi teşvikleri ve hibe mekanizmaları ile fintek girişimcilerini destekliyor. Orta ve Uzak Doğu ile Afrika pazarına açılmak için kritik nokta olan bu Emirlik, önemli bir merkez olarak öne çıkıyor ve son yıllarda kayda değer bir büyüme ve inovasyon sergiliyor. 2024 yılı itibarıyla, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki fintek pazarının 18,07 milyar ABD Doları'na ulaşması bekleniyor.

FİNTEK DÜNYASININ YENİ MERKEZİ: TÜRKİYE

Türkiye genç ve teknolojiye hızlı uyum sağlamaya açık nüfusu ile fintek sektörünün hizmetlerini günlük yaşama uyarlama konusunda hatırı sayılır ülkeler arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin 2024 Haziran dönemi verilerine göre, Türkiye’de 702 aktif fintek şirketi bulunuyor. Türkiye, fintek sektöründe hızla büyüyen bir pazar olup, yenilikçi çözümlerle finansal hizmetlerin erişimini genişletiyor. 2024 yılında 182 milyon ABD Doları yatırım çekmesi öngörülen fintek ekosisteminde bu hem yatırım başına hem de toplamda bir rekor olarak kayıtlara geçecek ve bu çifte rekor da sektörün geleceğine ışık tutması açısından önemlidir. Fintek ekosisteminin lisanslı dikeyi olan ödeme ve elektronik para sektörü, fintek ekosisteminin en dinamik ve hızlı büyüyen alanlarından biri.

FİNTEK EKOSİSTEMİN BELKEMİĞİ: TÖDEB

Türkiye'nin fintek ekosisteminin gelişiminde merkezi bir rol oynayan TÖDEB, Temmuz 2024 tarihi itibariyle 84’e ulaşan üyesiyle birlikte sektördeki yenilikçi çözümleri ve sunduğu hizmetlerde müşteriyi odağına alan anlayışıyla öne çıkıyor. 2023 yılından itibaren küresel fintek etkinliklerinde giderek artan şekilde boy gösteren TÖDEB, hem üyelerinin yurt dışına açılmasına ve uluslararası iş birliklerine imza atmasına hem de Türkiye’nin fintek haritasında kendisine daha sağlam bir yer edinmesine hizmet ediyor. TÖDEB’in kamuoyuna sunduğu bu araştırma ile TÖDEB, üyelerinin fintek sektöründe global bir oyuncu olma hedefini destekliyor ve sektöre yön veriyor.

"ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA SEKTÖRÜ SINIRLARA SIĞMIYOR'

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektörün geleceğini şekillendirmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırlanan yeni raporla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgetekin, "Türkiye, dinamik ve yenilikçi bir fintek ekosistemine sahip. TÖDEB’in temsil ettiği ödeme ve elektronik para sektörümüz, global pazarlarda oyuncu olma hedefi taşımakta ve bu hedefe uygun olarak adımlar atmaktadır. Hazırladığımız rapor, TÖDEB üyesi kuruluşların uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır," dedi.

Sözlerine “TÖDEB ve üyeleri için en önemli iki nokta “İyi ürün ve iyi hizmet”tir. İyi ürün ve iyi hizmet ile ülkemize yatırımcı çekmek ve ürün ihraç etmek önümüze koyduğumuz amaçlardan bir tanesi…” diyerek devam eden Bilgetekin, “Uluslararası arenaya daha sık çıkıyoruz. Gözümüzü yurt dışına çevirdik. Üyelerimizin çalışmalarıyla, Birliğin çalışmalarıyla artık rahatça söyleyebilirim ki; ödeme ve elektronik para sektörü sınırlara sığmıyor, global arenada güçleniyor!” diyerek sözlerini noktaladı.