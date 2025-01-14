Türkiye Moğolistan'a mühimmat fabrikası kuruyor: Yerli üretim başlayacak

14 Ocak 2025 14:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:30

Türk savunma sanayisinin başarısı diğer ülkelerde büyük yankı uyandırıyor. Moğolistan, Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında ülkeye mühimmat fabrikası kurulacağını açıkladı. Konu hakkında konuşan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag, "Yakında ülkemize Türkiye tarafından bir mühimmat fabrikası kurulacak. Artık ateşli silahlar ve mühimmat, yurtdışından satın almaya gerek kalmadan yurt içinde üretilecek'' dedi. İşte detaylar...

Yurt dışına çok sayıda insansız hava aracı ihraç eden Türkiye​, savunmada yeni projeler geliştirerek akıllı mühimmat​ ve füze sınıfında kritik rol üstlenmeye başladı. Asker teknolojiler kapsamında akıllı mühimmat projelerine hız verildi ve sisteme ait parçalarda önemli gelişmeler kaydedildi. Türk savunma​ sanayisini yakından takip eden Moğolistan önemli bir adım attı.

MOĞOLİSTAN'A MÜHİMMAT FABRİKASI

Ülkede yerel üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için Türkiye'den sivil ve askeri mühimmat üretim fabrikası ithal edilmek isteniyor. Ülkede yerel üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için önemli bir adım olarak görülen bu proje kapsamında, ateşli silahlar ve mühimmat artık yurt içinde üretilecek.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mühimmat üretim ekipmanlarının Moğolistan’a sevk edildiği ve personelin bu ekipmanları kullanabilmesi için gerekli eğitimleri aldığı belirtildi. Bu fabrika sayesinde Moğolistan, sivil ve askeri mühimmat ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayabilecek.

SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında konuşan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag, "Yakında ülkemize Türkiye tarafından bir mühimmat fabrikası kurulacak. Artık ateşli silahlar ve mühimmat, yurtdışından satın almaya gerek kalmadan yurt içinde üretilecek. Sivil ve askeri mühimmat Moğolistan'da üretilecek. Personellerimiz, mühimmat üretiminde çalışmak üzere eğitildi." ifadelerini kullandı.

MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI UKHNAA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümü çerçevesinde düzenleniyor. Ayrıca Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın 20 yıl aradan sonra Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak.