Türkiye ofis pazarına mercek tuttular! İşte İstanbul, Ankara, İzmir’de kiralık ve satılık ofis fiyatları

11 Kasım 2024 15:50 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:57

Ofis piyasası, pandemiyle birlikte gelecek senaryolarını beş yıl erkene aldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde yaşayan çalışanlar ve işverenler kiralık ve satılık ofis fiyatlarını araştırmaya ve en uygununu bulmaya çalışıyor. arzın kısıtlı, boşluk oranlarının en düşük seviyede olması kiracıların uygun ofis bulmakta zorlanmasına sebep olurken yer bulma konusunda kriz sinyalleri geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir’de kiralık ve satılık ofis m2 fiyatları.

Ofis gayrimenkul fiyatları yatırımcıları zorluklarla karşı karşıya bırakmaya devam ediyor. Pandemiyle birlikte işlerin evlere taşınması ve hibrit çalışma modellerinin erkene çekilmesi esnek çalışma modelini doğurdu. İstanbul'da Maslak'tan Kartal'a, Levent'ten Ataşehir'e kadar tüm ofis bölgelerinde m2 satılık ve kiralık fiyatları geçen yıldan bu yana talep ve enflasyon etkisiyle artış gösterdi. İşte 3 büyük ilde kiralık ve satılık fiyatları.

ŞİRKETLER YENİDEN OFİSE DÖNDÜ

Alfa Invest’in Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı ofis sektör araştırmasına göre, Türkiye’de ve dünyada birçok şirket evden çalışma modelini benimserken, şirketler yeniden ve tekrar ofise dönme kararı aldı. Yeni ve depreme dayanıklı A sınıfı ofis binalarına atlep arttı ve ofislerde boşluk oranları azaldı. Boşluk oranı yüzde 6,5’e geriledi.

AVM'LERİN OFİSE DÖNÜŞMELERİ BEKLENİYOR

Boşluk oranlarının en düşük seviyede olması ise kiracıların uygun ofis bulmakta zorlanmasına sebep oldu. Maliyetlerdeki artış ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle 2025’te atıl durumdaki binaların, AVM’lerin ofise dönüşmeleri bekleniyor.

3 BÜYÜK İLDE OFİS FİYATLARI

Türkiye Ofis Pazarı Araştırması ile İstanbul, Ankara, İzmir’de öne çıkan ofis bölgelerindeki kiralık, satılık ofis m2 fiyatlarındaki değişimi belli oldu. Araştırmaya göre, İstanbul’da satılık ve kiralık ofis fiyatları enflasyon etkisiyle yükseldi. Ankara ve İzmir'de de aynı şekilde arttı.

İSTANBUL'DA EN PAHALI OFİS LEVENT'TE

İstanbul’da Levent-Zincirlikuyu-Beşiktaş aksında ofis satış fiyatları 6.500-11.000 dolar/m2 arasındaki fiyatları ile en yüksek seviyede.

En uygun bölge ise 1.900-2.800 dolar/m2 arasındaki fiyatları ile Kartal oldu.

ANKARA'DA EN PAHALI OFİS ÇUKURAMBAR'DA

Ankara’da Çukurambar 3.530-4.705 dolar/m2 aralığındaki fiyatları ile en yüksek satılık değerlerine ulaştı.

Çankaya ise 1.500 – 2.000 dolar/m2 aralığındaki fiyatları ile en uygun bölge.

İZMİR'DE EN PAHALI OFİS BAYRAKLI'DA

İzmir’de Bayraklı -Salhane 2.400-3.300 dolar/m2 aralığındaki fiyatları ile en pahalı bölge oldu.

Basmane-Çankaya bölgesi 2.200-2.800 dolar/m2 arasındaki fiyatları ile en uygun satılık fiyatlarına sahip.