Türkiye önümüzdeki 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi şebekesi kuracak

21 Haziran 2024 13:20 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:19

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) Enerji Bakanları toplantısında konuştu.

Bakan Bayraktar yenilenebilir enerji ile ilgili hedefleri paylaştı.

Bakan Bayraktar, altyapının enerji ile ilgili tüm alanlarda anahtar bir rol oynadığını belirtti.

Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi ekleyeceğini açıkladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) Enerji Bakanları Toplantısı'na video konferans ile katıldı.

Hükümetler arası iş birliklerini ortak altyapı projeleri için genişletilirse, daha fazla potansiyel ve sinerji ortaya çıkacağını belirten Alparslan Bayraktar, ülkeleri kapsamlı elektrikli araç şarj ağları oluşturmak için birlikte çalışmaya davet etti.

Bayraktar, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu bölgelerimize bağlantı kapasitelerini artırmak için çağrıda bulundu.

12 YIL İÇİNDE 60 GİGAVAT GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ EKLENECEK

Bayraktar, Türkiye'de, enerji güvenliğinden ödün vermeden, önümüzdeki 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi eklememize olanak tanıyacak bir şebeke kurulacağını da açıkladı.

Ayrıca, ŞİO üye ülkeleri arasında teknik düzeyde bir çalışma grubu kurulmasını önererek, bölgesel olarak bağlı piyasalar oluşturmayı ve elektrik iletimini etkili bir şekilde sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bayraktar, Enerji geçiş teknolojilerine de değindi. Çin'in televizyon panellerinden bataryalara, elektrikli araçlardan küçük elektronik bileşenlere kadar temiz enerji teknolojilerinin inovasyonu ve tedariki konusunda dünyaya liderlik etme konusunda iyi bir iş çıkardığını belirtti.