Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal oldu! 'Büyük zarardan döndüler' iddiası

08 Ocak 2025 10:20 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:29

Akaryakıt sektöründe büyük ses getiren Türkiye Petrolleri'nin satış görüşmeleri son anda askıya alındı. Zeren Group, tiicari beklentilerinin karşılanmadığı gerekçesiyle masadan çekildi. Şirketin büyük borcu olduğu iddiası gündeme geldi.

Türk iş dünyasının günlerdir konuştuğu akaryakıt sektörünün en önemli oyuncularından Türkiye Petrolleri​'nin (TP) satışı sansasyonel bir şekilde iptal oldu, enerji ve turizm başta olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyet gösteren ve daha önce Alpet'i satın alarak akaryakıt​ sektörüne adım Zeren Group, TP Petrol Dağıtım AŞ paylarının satın alınma sürecinde masadan kalktı.

REKABET KURUMU​ ONAYLAMIŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında imzalanan sözleşme ile Zeren Group, yurt içinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan TP'yi bünyesine kattığını duyurmuş, söz konusu anlaşmaya 19 Kasım'da Rekabet Kurumu da onay vermişti.

2025 yılıyla birlikte akaryakıt istasyonlarının en kısa sürede devredilmesi beklenirken, Zeren Group'tan son anda anlaşmadan caydı. Şirketten yapılan açıklamada, TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

ZEREN GRUP: ENERJİDE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Holdingden yapılan açıklamada, "Zeren Group'un ara dönemde TP Petrol Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir" denildi.

BÜYÜK BORÇ YÜKÜ İDDİASI

Diğer yandan Zeren Group'un, Türkiye Petrolleri'nin büyük borçları yüzünden son anda almaktan vazgeçtiği iddia edildi. Konuya ilişkin taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.