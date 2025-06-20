Türkiye-Rusya enerji iş birliği masada: Bakan Bayraktar, Rus mevkidaşı ile görüştü!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bakan Bayraktar, Rusya mevkidaşı Sergey Tsivilev ile bir araya gelerek enerjide iş birliği imkanlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut enerji projelerinin yanı sıra geleceğe dönük yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini açıkladı.

YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Bayraktar, St. Petersburg’da düzenlenen 28. Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında yapılan görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin enerji piyasalarına etkilerinin yanı sıra arz güvenliğinin stratejik önemi ele alındı.

Bayraktar, "Görüşmemizde bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni iş birliği alanları da görüşmemizin ana başlıkları arasında yer aldı."