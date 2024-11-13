Türkiye-Senegal İş Forumu'na Miller Holding’ten güçlü destek!

13 Kasım 2024 15:37 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:44

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu, iki ülke iş insanlarını bir araya getirerek ticaret ve yatırım fırsatlarını genişletti. Forumun sponsorlarından Miller Holding, Türkiye ve Senegal arasındaki ekonomik iş birliğini destekleyen katkılarıyla öne çıktı.

İstanbul’da gerçekleşen Türkiye-Senegal İş Forumu, Türk ve Senegalli iş insanlarını bir araya getirerek yeni ticaret ve yatırım olanaklarının önünü açtı. Forumun sponsorlarından olan Miller Holding, Türkiye ve Senegal arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik katkısıyla dikkat çekti.

TÜRK VE SENEGALLİ İŞ DÜNYASINDAN STRATEJİK ADIMLAR

DEİK organizasyonuyla ve Senegal Yatırımlar ve Büyük Projeleri Teşvikten Sorumlu Ulusal Ajansı (APIX) iş birliğinde düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. DEİK Başkanı Nail Olpak ve Senegal Ulusal İşverenler Konseyi (CNP) Başkanı Baidy Agne de etkinlikte yer alarak, iki ülke arasındaki stratejik ticaret ve yatırım fırsatlarını vurguladı. Forum, Miller Holding’in sponsorluk desteğiyle Türk özel sektörünün Senegal’deki yatırımlarını artırmak adına güçlü bir platform sağladı.

MİLLER HOLDİNG’İN AFRİKA VİZYONU

Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, holdingin Afrika kıtasıyla iş birliğini artırma vizyonunu destekleyen bu forumun, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam temellere dayandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Mildon, Türkiye-Senegal İş Forumu’nun sadece iş dünyasında değil, diplomatik ve kültürel bağların güçlenmesine de katkıda bulunacağını vurguladı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI

Forum kapsamında DEİK ve Senegal’in önde gelen iş dünyası temsilcileri tarafından dört stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaların, özellikle Senegal’in 2050 vizyonuna uygun olarak, tarım, inşaat, enerji ve imalat gibi sektörlerdeki projelerde Türk şirketlerinin rol almasını teşvik etmesi bekleniyor. Bu çerçevede, Miller Holding gibi Türk şirketlerinin Senegal’e sunduğu doğrudan yatırımların, Batı Afrika pazarına erişim noktasında Türk özel sektörüne büyük fırsatlar oluşturacağı değerlendiriliyor.

AFRİKA’DA GÜÇLÜ ADIMLAR VE KAZAN-KAZAN PRENSİBİ

Afrika’da etkinliğini her geçen gün artıran Miller Holding, kıtada bugüne dek gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık projelerle dikkat çekiyor. Genel Müdür Turhan Mildon, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti bizim kıtadaki büyüme merkezimiz konumunda fakat farklı ülkelerde de etkiliyiz. Afrika’daki başarılarımızı ‘kazan-kazan’ prensibiyle hareket etmemize borçluyuz,” diyerek şirketin kıtadaki genişlemeye yönelik stratejisini özetliyor.

TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNDE MİLLER HOLDİNG İMZASI

Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu’na ana sponsor olarak katılan Miller Holding, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmini daha da genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da ifade ettiği üzere, Afrika’daki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar dolara, kıta çapında üstlenilen projelerin değeri ise 85,4 milyar dolara ulaşmış durumda. Mildon, “Biz bu rakamların mimarları arasındayız,” diyerek Miller Holding’in bu stratejik hamlelere olan katkısını vurguluyor.