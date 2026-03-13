Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
 Murat Makas

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Adayı Ahmet Yaşar'dan dikkat çeken açıklamalar

Türkiye Sigorta Birliği Başkan adayı Ahmet Yaşar adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Sigorta Birliği Başkan adayı Ahmet Yaşar, ''Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği’nin 8 Nisan’da yapılacak Genel Kurulu’nda Birlik Başkanlığı’na aday olduğumu; kamuoyu, sektörümüz ve tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
13.03.2026
13.03.2026
Türkiye Sigorta Birliği Başkan adayı Ahmet Yaşar adaylığını duyurarak açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yaşar şu ifadeleri kullandı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı olarak yürütmekte olduğum görevlerim ile 35 yılı aşkın meslek hayatım boyunca, sektörümüzün gelişimine ve kurumsal kapasitesinin güçlenmesine katkı sunmaya gayret ettim. Bu süreçte edindiğim tecrübe, güçlü yönlerimizi daha ileri taşımak ve gelişime açık alanlarımızı ortak akılla dönüştürmek adına önemli bir sorumluluk yüklemektedir.

Türkiye sigorta sektörü; artan fon büyüklüğü, güçlü sermaye yapısı, yetkin insan kaynağı ve teknik kapasitesiyle yalnızca finansal sistemimizin önemli bir yapı taşı değil, aynı zamanda ekonomimizin dayanıklılığını sürekli kılan stratejik bir aktör konumuna ulaşmıştır.

Bu yeni dönemde, Türkiye Sigorta Birliği liderliğinde başlatılan dönüşümü daha ileriye taşımak amacıyla öncelikli gördüğüm başlıkları sizlerle paylaşmak isterim:

GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Sektör otoritemiz SEDDK başta olmak üzere; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla karşılıklı güvene dayalı, süreklilik arz eden ve teknik zemine oturan bir koordinasyon anlayışını güçlendirmeliyiz.

SAHAYA YAKIN BİRLİK

Türkiye Sigorta Birliği; geniş sigorta ekosistemi içinde tüm paydaşları dinleyen, sahaya daha yakın duran ve hızlı, akılcı çözümler üreten bir yapıda olmalıdır.

VERİ VE TEKNİK DİSİPLİN

İstikrarlı büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve güçlü sermaye yapısına dayalı güven veren bir sigorta sektörünü; veriye ve teknik disipline dayalı karar kültürüyle ileriye taşımalıyız.

Şeffaf, Güçlü ve Geleceğe Hazır Sigorta Ekosistemi

Dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı yatırımıyla sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, şeffaf ve güçlü bir sektör yapısını kalıcı hâle getirmek önceliğimiz olacaktır. Amacımız, tüm paydaşlarımızın rekabet gücünü güvence altına alan ve artıran dirençli bir sigorta ekosistemi inşa etmektir.

DAYANIKLI EKONOMİNİN GÜVENCESİ

TSB Başkan Adayı Ahmet Yaşar şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz için uzun vadeli, güçlü, dirençli ve güven veren bir sigorta mimarisini hep birlikte inşa etmeliyiz.
Kurumsal sürekliliğe, ortak akla ve sektörel dengeye inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu hedefleri hayata geçirmek ve sektörümüzü hak ettiği konuma daha da ileri taşımak için göreve hazırım.

SEDDK ve sektör paydaşlarımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, seçilecek ekip arkadaşlarımla birlikte tüm enerji ve gayretimi bu sorumluluğa yönlendireceğim.

#Ekonomi
