Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, görevinden istifa etti. Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."