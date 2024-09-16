Türkiye SİHA pazarında liderliğe yükseldi

16 Eylül 2024 05:43 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 05:44

Türkiye insansız hava aracı tedarikçiliğinde liderliğe yükselerek Çin'i de geride bıraktı. ABD'nin yaptırdığı çalışmada Türkiye'nin yaptığı hamlelerle dünyanın en büyük İHA tedarikçisi olduğu belirtildi.

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti! Rampadan uçtuğu anlar paylaşıldı

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti! Rampadan uçtuğu anlar paylaşıldı

ABD merkezli bir araştırma kuruluşunun İHA​'lar konusundaki yaptığı araştırmada Türkiye​'nin artık öne çıktığı vurgulandı. İHA​ pazarında Türkiye​, Çin​ ve İran​'ın düşük maliyetli ürettiği İHA​'lar kıyaslanarak artık Türkiye​'nin lider olduğu açıklandı.

İHA​ SATIŞLARININ YÜZDE 65'İ TÜRKİYE​'DEN

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi tarafından yapılan çalışmada Türkiye​'nin artık Çin​'i de geride bıraktığı açıklandı. Rapordaki verilere göre, son 10 yılda küresel çapta askeri İHA​ satışları hızla arttı. Çin​'in pazardaki payı 2014'te zirve yaparken 2021'de Türkiye​, Çin​'i geride bıraktı.

2022 yılında Türkiye​'den altı ülke Bayraktar TB2​ satın aldı. Silahlı İHA​'ların hızlı teslimat süreleri ve başarıları, Türkiye​'yi liderliğe taşıdı. Rapora göre dünyada, 2018'den beri satılan silahlı İHA​ satışlarının yüzde 65'ini Türkiye​ yaptı.