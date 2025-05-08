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 | Banu İriç

Türkiye, Suriye’ye doğal gaz gönderecek! Bakan Bayraktar duyurdu

Türkiye’den Suriye’ye günlük 6 milyon metreküp doğal gaz gönderilecek. Halep’teki santrallerde kullanılacak bu enerjiyle savaş sonrası harabeye dönen altyapının yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

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Türkiye, Suriye’ye doğal gaz gönderecek! Bakan Bayraktar duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 22:23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’den Suriye’ye günlük 6 milyon metreküp doğal gaz gönderileceğini açıkladı. CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Bayraktar, yıllık 2 milyar metreküpe ulaşması hedeflenen doğal gazın, Suriye’de elektrik üretiminde kullanılacağını belirtti.

Türkiye, Suriye’ye doğal gaz gönderecek! Bakan Bayraktar duyurdu

KİLİS ÜZERİNDEN HALEP'E ULAŞTIRILACAK

Suriye tarafında boru hattı altyapı çalışmalarının başladığını vurgulayan Bayraktar, doğal gazın Kilis üzerinden Halep’e ulaştırılacağını söyledi. Bayraktar, “Günlük 6 milyon metreküplük bu doğal gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretmek üzere kullanılacak. Üç ay içerisinde akışa başlamayı hedefliyoruz. Suriye'de çok hızlı bir şekilde yol aldık. Çünkü doğal gaz hattımız Kilis'e kadar, Suriye sınırına kadar gelmişti. Oradaki gaz santrallerinin bir anlamda yakıtını biz o şekilde tedarik etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK İHRACI HEDEFİ

Bakan Bayraktar, doğal gazın yanı sıra elektrik tedarikine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti. Türkiye ile Halep arasında hâlihazırda yaklaşık 200 megavatlık elektrik transferi sağlandığını hatırlatan Bayraktar, “Elektrik kapasitesiyle alakalı biz yurt dışı ile olan izin süreçlerini tamamladık. Şu andaki mevcut 200 megavatın üzerine 500 megavat ekleyerek yaklaşık 700-800 megavatlık bir elektrik ihracatına önümüzdeki aylarda inşallah ulaşacağız.” dedi.

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