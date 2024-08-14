Türkiye ticareti kesti, İsrail'de meyve sebze fiyatları uçtu

14 Ağustos 2024 17:44 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:53

ABD'nin tipik politikası: Övücü sözlerin altındaki kışkırtma! 'İsrail'i yok edecek tek adam Erdoğan'

ABD'nin tipik politikası: Övücü sözlerin altındaki kışkırtma! 'İsrail'i yok edecek tek adam Erdoğan'

İsrail Türkiye'nin ticari ambargosunun ardından gıda temininde zor günler yaşıyor. Meyve sebze ithal etmek için Ürdün'de kolera vakalarının artışıyla da sıkıntı yaşayan İsrail gıda enflasyonuyla karşı karşıya.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Arapça yayınının haberine göre, Türkiye'nin mayısta İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edilmesi ve ithalatın durdurulması nedeniyle İsrail'de meyve sebze fiyatları fırladı.

İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerinden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak gösterdi.

MALİYETLER ARTTI

Tarımda artan maliyet nedeniyle yerel üretimin düştüğüne dikkati çeken Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 3300 İsrail şekeline (yaklaşık 885 dolar) yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktardı.

Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etti.

Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak 3 Mayıs'ta Tel Aviv ile tüm ticareti durdurma kararı almıştı.