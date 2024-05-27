Türkiye üzerinden taşınan petrol nisanda arttı

27 May 2024 09:59 - Güncelleme : 27 May 2024 10:05

Türkiye üzerinden geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı arttı. Buna göre nisan ayında bir önceki aya göre %0,1 yükseldi.

TAŞINAN PETROL MİKTARI ARTTI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen ay 4 boru hattından petrol akışı 27 milyon 434 bin varil oldu. Mart ayında taşınan petrol miktarı 27 milyon 410 bin varil seviyesindeydi.

IRAK'TAN PETROL AKIŞI 1 YILDIR YAPILMIYOR

Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından bir yıldan fazla bir süredir petrol akışı yapılmıyor.

Nisan ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 3 milyon 277 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 2 milyon 928 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 3 milyon 403 bin varil ve BTC'den 17 milyon 826 bin varil petrol taşındı.