Türkiye Varlık Fonu'ndan bir ilk! Hazine garantisi olmadan sendikasyon kredisi verecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla toplam 837 milyon euro ve 285 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Bu işlem, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda kazandığı güveni bir kez daha kanıtlayarak, Hazine garantisi olmadan başarıyla tamamlandı. Daha önceki sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi, bu işlemle kaldırıldı. Kredinin maliyetleri euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. İşlem, 2023’teki borçlanma tutarının iki katından fazla talep alarak, yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi de yer aldı.

11 YENİ BANKA KATILDI

Yapılan işlem, 2019 ve 2023’teki iki yıl vadeli sendikasyon kredilerine benzer şekilde yapılandırıldı ve toplamda 1,1 milyar euro seviyesine ulaştı. TVF’nin temin ettiği yeni kredi, 2023 yılı sendikasyon kredisine kıyasla yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti. Ayrıca, TVF’nin 2024’teki eurobond ve sukuk işlemleri de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Bu yeni krediyle birlikte, TVF’ye olan güven bir kez daha pekişti. Katılımcı banka sayısı arttı ve sürece 4 yeni ülkeden 11 yeni banka dahil oldu.



Finansman sürecinde ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi olarak rol aldı.