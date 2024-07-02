Türkiye ve ABD yeni nükleer santral için görüştü

02 Temmuz 2024 16:11 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:10

Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Türkiye ve ABD'nin nükleer santral projeleri konusunda görüştüğünü söyledi.

Ceylan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ABD ile büyük ölçekli nükleer enerji santralleri ve küçük modüler reaktörler (SMR) inşası konusunda görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

Nükleer santrallerle ilgili bir konferansta konuşan yetkili Yusuf Ceylan, "ABD, Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma ve yeni santraller inşa etme hedefine ciddi ilgi gösteriyor" dedi.

NİYET BEYANI ANLAMINDA GÖRÜŞME YAPILDI

Yusuf Ceylan, Türkiye'nin kurmayı düşündüğü nükleer enerji tesislerine ABD’nin de ilgi gösterdiğini söyledi.

Görüşülmekte olan projelerle ilgili bir soruya Ceylan, "Mevcut enerji santralleri ya da yeni enerji santralleri alanlarını değerlendirebiliriz. ABD ile hem büyük ölçekli enerji santralleri hem de küçük modüler reaktörler için görüşüyoruz. Bu bir niyet beyanıdır" diye cevap verdi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake geçen ay Reuters'a verdiği demeçte Ankara'nın "bizimle ve diğerleriyle küçük modüler reaktörler (inşa etmek) hakkında konuştuğunu" söylemişti.

Ceylan, Karadeniz'in Sinop bölgesinde inşa edilmesi planlanan ikinci bir nükleer santral için Güney Kore ve Rusya ile, Türkiye'nin kuzeybatısındaki Trakya bölgesinde inşa edilmesi planlanan üçüncü bir nükleer santral için de Çin'in SPIC şirketi ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.