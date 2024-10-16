Türkiye vergi yüzsüzlerini tanıyacak: Listeler açıklanıyor! İşte listeye dahil edilmeyenler

16 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:59

Uyarılara aldırmayan, vergi ödemekten kaçınan vergi yüzsüzleri mükellefler belli oluyor. Gözler Hazine ve Maliye Bakanlığına çevrildi. Her bir vergi dairesine kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri 31 Ekim'e kadar asılacak. Türkiye vergi yüzsüzleri ile tanışacak.

Vergi​ yüzsüzleri açıklanmaya başlandı. Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu​ ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler vergi dairelerince duyurulacak. Listeler, Gelir İdaresi Başkanlığı​ internet sitesinde ise 1-15 Kasım tarihleri arasında açıklanacak.

VERGİ YÜZSÜZLERİ BELLİ OLUYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Eylül’de yaptığı açıklamada, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.

​​​​​​Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim’de, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ise 1-15 Kasım’da söz konusu listeler açıklanacak.

Geçen yıl sonu vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak. Türkiye vergi yüzsüzleri ile tanışacak.

LİSTEYE DAHİL EDİLMEYEN MÜKELLEFLER

Takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlarla sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayanlar ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam edenler listede yer almayacak.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçları da listeye alınmayacak.