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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 18 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı, 46 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 10:41

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin faaliyet illerine göreihracatverilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 212 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azaldı. İstanbul'u, 3 milyar 403 milyon dolar ve yüzde 25 artışla Kocaeli, 2 milyar 124 milyon dolar ve yüzde 10,2 azalışla İzmir takip etti.

Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı

İSTANBUL İLK SIRADA

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 975 milyon 611 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 516 milyon 959 bin dolarla kazanlar, makineler ve 490 milyon 28 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 448 milyon 60 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 260 milyon 807 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 207 milyon 708 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 510 milyon 951 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 201 milyon 428 bin dolarla kazanlar, makineler, 192 milyon 154 bin dolarla demir ve çelik geldi.

Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı

İLK ÜÇ İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında 397 milyon 733 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 297 milyon 519 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 289 milyon 370 bin dolarla İngiltere izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 355 milyon 213 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından 349 milyon 693 bin dolarla Almanya ve 221 milyon 748 bin dolarla İspanya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 211 milyon 660 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 161 milyon 609 bin dolarla Romanya ve 152 milyon 945 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Buna göre, ocak-mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il de ihracatını artırdı.

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