Türkiye'de 59 ilin nüfusu artacak! İşte en yüksek nüfus artışının olacağı o il

01 Ağustos 2024 12:18 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:19

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 iken 2030 yılında 88 milyon 188 bin 221'e ulaşması bekleniyor. Nüfus artışında en büyük pay İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelecek. Rapora göre tam 59 ilin nüfusunda artış yaşanacak. İşte en hızlı nüfus artışının yaşanacağı o il.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 2,8 MİLYON ARTACAK

Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması bekleniyor. TÜİK'in projeksiyonuna göre, bu dönemde Türkiye'nin nüfusu tam 2,8 milyon artarak 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin derlemesine göre, en yüksek nüfus artış oranının yüzde 15 ile Tekirdağ'da olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA NÜFUS PATLAMASI YAŞANACAK

En yüksek nüfus artış oranının, yüzde 15 ile Tekirdağ'da olacağı analiz edildi. Tekirdağ'ın nüfusu 2023'te 1 milyon 167 bin 59 olarak hesaplandı. 2030'da 1 milyon 341 bin 928'e çıkması bekleniyor.

Bu ili yüzde 14,3'lük nüfus artışıyla Yalova izleyecek. Nüfus 304 bin 780'den 348 bin 426'ya çıkacak.

Yalova'yı yüzde 12,3 artışla Şırnak, yüzde 10,2 artışla Kocaeli ve yüzde 10 artışla Antalya takip edecek.

İSTANBUL'DA NÜFUS HIZLA YÜKSELECEK

Artışa en çok İstanbul'dan gelecek. Megakentte nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak.

İstanbul'u Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.

Ankara'nın nüfusu aynı dönemde 258 bin 523 kişi artarak 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak.

Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli izleyecek.

22 İLİN İSE NÜFUSU AZALACAK

Analize göre nüfusu en çok azalacak il Ağrı olacak. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya düşmesi bekleniyor.

Ağrı'nın ardından sırasıyla Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146 Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi düşecek.