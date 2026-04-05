Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Türkiye'de 6 şehir için petrol arama kararı! İstanbul ve Diyarbakır detayı

TPAO Şırnak-Van, Edirne, İstanbul-Tekirdağ ve Diyarbakır'da bulunan 4 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 09:35

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının () -, , - ve Diyarbakır'da bulunan 4 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şırnak ve Van sınırları içinde yer alan 61 bin 295 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi 4 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

TPAO'nun Edirne'deki 39 bin 320 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin de 21 Temmuz 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

3 BÖLGEDE DAHA UZATMA KARARI!

İstanbul ve Tekirdağ sınırları içerisinde bulunan 14 bin 538 hektarlık kara sahasının petrol arama ruhsatı 23 Mart 2028'e, Diyarbakır'daki 15 bin 252 hektarlık kara sahasının petrol arama ruhsatı da 11 Mayıs 2027'ye uzatıldı.

