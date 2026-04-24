Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

Türkiye’nin AVM karnesi 2026 raporuyla masaya yatırıldı: Büyük şehirler metrekare savaşlarına sahne olurken, 13 ilimiz hala kapısından girilecek tek bir AVM’ye hasret!
İstanbul 134 merkezle "adım başı AVM" devrini yaşarken, sektörün büyüme hızı %1’in altına indi.
İşte 465 duraklı dev listenin tüm detayları...
İktisadi ve sosyal hayatın önemli unsurlarından olan alışveriş merkezlerinin (AVM) sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan “2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu”nda AVM sektöründeki son durum da analiz edildi.
Türkiye gazetesinde yer alan rapora göre Türkiye’de AVM stoku yıllar itibarıyla dalgalanma göstermekle birlikte son 10 yıllık dönemde artış trendinde hareket etti. Buna karşılık son 3 yıllık büyüme, önceki yıllara kıyasla daha sınırlı gerçekleşti.
TOPLAM AVM SAYISI 465'E ULAŞTI
Raporda yer alan bilgilere göre;
Kapanan ya da fonksiyon değiştirenler de dahil olmak üzere 2025 sonu itibarıyla Türkiye genelindeki toplam AVM sayısı 465’e ulaştı.
2025 yılında AVM stokuna eklenen toplam kiralanabilir alan ise yaklaşık 85 bin metrekare oldu. Bu artış %1’in de altında kalarak oldukça sınırlı bir büyümeye işaret etti.
Türkiye’de toplam kiralanabilir AVM alanı ise 13,9 milyon metrekareye çıktı.
Türkiye’de iler bazında nüfusa göre hesaplanan AVM yoğunluğu incelendiğinde ise;
-İstanbul, bin kişi başına 329 metrekare ile 2025’te AVM yoğunluğu en yüksek il konumunu sürdürdü.
- İstanbul’u yine bin kişi başına 275 metrekare ile Ankara, 248 metrekare ile Kayseri, 233 metrekare ile Bolu ve 193 metrekare ile Karabük takip etti.
- 33 ilde bin kişi başına AVM yoğunluğu ise 100 metrekarenin altında kaldı. Raporda bu durum, “AVM arzının ülke genelinde homojen dağılmadığı ve bölgesel farklılıkların belirginliğini koruduğu” şeklinde yorumlandı.
EN ÇOK AVM'YE SAHİP İLLER
2025’te AVM sayısı en yüksek ilk 10 il şöyle sıralandı:
|Şehir
|AVM Sayısı
|İstanbul
|134
|Ankara
|41
|İzmir
|27
|Antalya
|20
|Bursa
|17
|Muğla
|12
|Kocaeli
|12
|Aydın
|10
|Konya
|9
|Tekirdağ/Mersin
|8
Öte yandan Türkiye’de 13 ilde AVM olmadığı da rapora yansıyan dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıktı. Bu iller ise şöyle sıralandı:
|İller
|Amasya
|Ardahan
|Bartın
|Burdur
|Gümüşhane
|Hakkari
|Iğdır
|Kars
|Kırşehir
|Kilis
|Muş
|Sinop
|Tunceli
Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelere göre, bir yapının AVM statüsünde tanımlanabilmesi için en az 10 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olması gerekiyor. Bugün “AVM’si olamayan iller” de bu kritere göre değerlendiriliyor. Söz konusu illerin bazılarında 10 bin metrekarenin altında kalan ve “alışveriş merkezi” gibi faaliyet gösteren ticaret ve sosyal yapılar bulunabiliyor.