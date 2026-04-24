Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 13:26
1
Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

Türkiye’nin AVM karnesi 2026 raporuyla masaya yatırıldı: Büyük şehirler metrekare savaşlarına sahne olurken, 13 ilimiz hala kapısından girilecek tek bir AVM’ye hasret! 

İstanbul 134 merkezle "adım başı AVM" devrini yaşarken, sektörün büyüme hızı %1’in altına indi. 

İşte 465 duraklı dev listenin tüm detayları...

2
Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

İktisadi ve sosyal hayatın önemli unsurlarından olan alışveriş merkezlerinin (AVM) sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan “2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu”nda AVM sektöründeki son durum da analiz edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan rapora göre Türkiye’de AVM stoku yıllar itibarıyla dalgalanma göstermekle birlikte son 10 yıllık dönemde artış trendinde hareket etti. Buna karşılık son 3 yıllık büyüme, önceki yıllara kıyasla daha sınırlı gerçekleşti.

 

3
Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

TOPLAM AVM SAYISI 465'E ULAŞTI

Raporda yer alan bilgilere göre;

Kapanan ya da fonksiyon değiştirenler de dahil olmak üzere 2025 sonu itibarıyla Türkiye genelindeki toplam AVM sayısı 465’e ulaştı.

2025 yılında AVM stokuna eklenen toplam kiralanabilir alan ise yaklaşık 85 bin metrekare oldu. Bu artış %1’in de altında kalarak oldukça sınırlı bir büyümeye işaret etti.

Türkiye’de toplam kiralanabilir AVM alanı ise 13,9 milyon metrekareye çıktı.

4
Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

EN ÇOK AVM HANGİ İLLERDE VAR?

Türkiye’de iler bazında nüfusa göre hesaplanan AVM yoğunluğu incelendiğinde ise;

-İstanbul, bin kişi başına 329 metrekare ile 2025’te AVM yoğunluğu en yüksek il konumunu sürdürdü.

- İstanbul’u yine bin kişi başına 275 metrekare ile Ankara, 248 metrekare ile Kayseri, 233 metrekare ile Bolu ve 193 metrekare ile Karabük takip etti.

- 33 ilde bin kişi başına AVM yoğunluğu ise 100 metrekarenin altında kaldı. Raporda bu durum, “AVM arzının ülke genelinde homojen dağılmadığı ve bölgesel farklılıkların belirginliğini koruduğu” şeklinde yorumlandı.

5
Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

EN ÇOK AVM'YE SAHİP İLLER

2025’te AVM sayısı en yüksek ilk 10 il şöyle sıralandı:

ŞehirAVM Sayısı
İstanbul134
Ankara41
İzmir27
Antalya20
Bursa17
Muğla12
Kocaeli12
Aydın10
Konya9
Tekirdağ/Mersin8

 

6
Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

Öte yandan Türkiye’de 13 ilde AVM olmadığı da rapora yansıyan dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıktı. Bu iller ise şöyle sıralandı:

İller
Amasya
Ardahan
Bartın
Burdur
Gümüşhane
Hakkari
Iğdır
Kars
Kırşehir
Kilis
Muş
Sinop
Tunceli

 

7
AVM

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelere göre, bir yapının AVM statüsünde tanımlanabilmesi için en az 10 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olması gerekiyor. Bugün “AVM’si olamayan iller” de bu kritere göre değerlendiriliyor. Söz konusu illerin bazılarında 10 bin metrekarenin altında kalan ve “alışveriş merkezi” gibi faaliyet gösteren ticaret ve sosyal yapılar bulunabiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.