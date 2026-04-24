Türkiye’de AVM sayısı 465'e ulaştı! 13 şehirde 1 tane bile yok

EN ÇOK AVM HANGİ İLLERDE VAR?

Türkiye’de iler bazında nüfusa göre hesaplanan AVM yoğunluğu incelendiğinde ise;

-İstanbul, bin kişi başına 329 metrekare ile 2025’te AVM yoğunluğu en yüksek il konumunu sürdürdü.

- İstanbul’u yine bin kişi başına 275 metrekare ile Ankara, 248 metrekare ile Kayseri, 233 metrekare ile Bolu ve 193 metrekare ile Karabük takip etti.

- 33 ilde bin kişi başına AVM yoğunluğu ise 100 metrekarenin altında kaldı. Raporda bu durum, “AVM arzının ülke genelinde homojen dağılmadığı ve bölgesel farklılıkların belirginliğini koruduğu” şeklinde yorumlandı.