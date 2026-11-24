Kurumların yıllık sürdürülebilirlik raporları her geçen yıl kabarsa da hedefler çalışanların gündelik alışkanlıklarına yansımıyor. Küresel araştırmalar çalışanların yüzde 70'inin iş yerindeki bireysel adımlarının fark yaratacağına inanmadığını ortaya koyarken, Türkiye'de çalışanların yüzde 66'sı günlük yoğun stres altında çalışıyor. Afloday Kurucuları Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir, bu tabloyu "kişisel sürdürülebilirlik krizi" olarak tanımlayarak kalıcı dönüşümün dışarıdan dayatılan kurallarla değil, çalışanın içsel sorumluluk almasıyla mümkün olduğunu vurguluyor.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye'de çalışanların yüzde 66'sı yoğun stres altında! İş dünyasındaki 'kişisel sürdürülebilirlik krizi' büyüyor Sürdürülebilirlik raporlarının kalınlaşmasına rağmen hedeflerin çalışanların gündelik alışkanlıklarına yansımadığı, bunun da bir 'kişisel sürdürülebilirlik krizi'ne yol açtığı vurgulanıyor. Küresel araştırmalara göre çalışanların yüzde 70'i iş yerindeki bireysel adımlarının fark yaratacağına inanmıyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 66'sı günlük yoğun stres altında çalışıyor. Afloday Kurucuları Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir, kalıcı dönüşümün dışarıdan dayatılan kurallarla değil, çalışanın içsel sorumluluk almasıyla mümkün olduğunu belirtiyor. Afloday, doğadan ilham alarak bireyleri ve kurumları geleceğe taşıyan deneyimsel öğrenme yolculukları tasarlıyor. Kurumlara yönelik eğitimler ve "Sürdürülebilir Davranış Modeli" ile kalıcı davranış dönüşümü hedefleniyor.

RAPORLAR KALINLAŞIYOR AMA HEDEFLER ÇALIŞANA ULAŞMIYOR

Kurumların sürdürülebilirlik raporları her yıl giderek daha kapsamlı hale gelse de belirlenen hedefler çalışanların gündelik davranışlarına inmiyor. İngiltere'de 1.727 profesyonelle gerçekleştirilen AimHi Earth araştırmasına göre çalışanların yüzde 70'i, iş yerindeki kişisel eylemlerinin fark yaratacağına inanmıyor.

Gallup'un 2026 tarihli State of the Global Workplace araştırması ise Türkiye iş dünyasındaki başka bir kritik tabloyu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre Türkiye'de çalışanların yüzde 66'sı günlük olarak yoğun stres yaşıyor; aynı kategoride dünya ortalaması ise yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

'KİŞİSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİZİ' UYARISI

Doğadan ilham alarak bireyleri ve kurumları geleceğe taşıyan deneyimsel öğrenme yolculukları tasarlayan eğitim ve danışmanlık şirketi Afloday'in Kurucuları Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir, bu iki verinin aynı sorunun farklı yüzleri olduğuna dikkat çekiyor. Kendi enerjisini, zamanını ve dikkatini tüketen çalışanın gezegenin kaynaklarını korumak için harekete geçemediğini belirten ikili, bu durumu "kişisel sürdürülebilirlik krizi" olarak adlandırıyor.

Dışarıdan konulan kuralların kalıcı davranış değişikliği üretmediğini vurgulayan Muharrem Özdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kurumlara yeni bir kural, yeni bir hedef eklemek davranışı değiştirmiyor. 25 yıllık iş hayatımız boyunca, dışarıdan dayatılan her kuralın, denetim bittiği anda unutulduğunu gözlemledik. Kalıcı değişim ise kişinin 'bu benim sorumluluğum' dediği noktada başlıyor."

3,8 MİLYAR YILLIK DOĞAL DÖNGÜDEN İŞ DÜNYASINA MODEL

Afloday, içsel sorumluluk bilincini doğanın işleyişinden öğrenmeyi esas alan programlar geliştiriyor. Bir bitkinin büyüme döngüsünü temel alan "Kök Sal", "Sorumluluk Al" ve "Birlikte Yeşer" adımlarıyla kurgulanan atölyelerde katılımcılar teorik anlatımların ötesine geçerek teraryum (mikro ekosistem) kuruyor, atık objeleri saksıya dönüştürüyor ve kuru çiçeklerle ortak mesajlar tasarlıyor.

Ekip ruhu ve sahiplenme duygusunun önemine değinen Ceylan Kalyon Özdemir, süreci şu sözlerle özetledi:

"Bir orman, tek tek ağaçların toplamı değil; kökleriyle konuşan, kaynağını paylaşan bir organizmadır. Çalışana 'sen bu ekosistemin parçasısın' hissini verdiğinizde, açık kalan musluğu kapatan o oluyor."

KALICI DAVRANIŞ DÖNÜŞÜMÜ NASIL SAĞLANIYOR?

Kurumlar ilk adımı duygusal dayanıklılık, iletişim, takım ruhu, yaratıcı düşünme ve liderlik başlıklarında 1-2 günlük atölye formatında düzenlenen "Doğa Temelli Kişisel Sürdürülebilirlik" eğitimleriyle atabiliyor. Kalıcı dönüşüm hedefleyen şirketler için ise teknik bir ESG programından farklı olarak mavi ve beyaz yakalı çalışanların alışkanlıklarını yıl boyunca 4, 8 ya da 12 temasla reflekse dönüştüren "Sürdürülebilir Davranış Modeli" uygulanıyor.

Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in altı yıllık saha ve araştırma birikimini bir araya getirdiği çalışmalar, Timaş Yayınları'ndan çıkan Geleceği Doğadan Tasarla kitabında toplandı. Kitaptan derlenen yazı dizisi ise Harvard Business Review Türkiye okurlarıyla buluşuyor.