Türkiye’de de faaliyet gösteren dünya devi 8 bin kişiyi işten çıkaracak

03 Aralık 2024 09:29 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:29

Tarım ticaret devi Cargill, gelirlerinde yaşanan düşüşün ardından 8 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Şirket, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla %5’lik bir personel kesintisi yapacak.

Tarım ve emtia ticaret devi Cargill, dünya genelinde çalışan sayısını azaltma kararı aldı. Şirket, mali yılındaki gelir düşüşü ve tarım ürünleri fiyatlarının son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi nedeniyle 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bu rakam, Cargill’in toplam iş gücünün %5’ine denk geliyor.

Cargill’in CEO’su Brian Sikes, çalışanlara gönderdiği bir mesajda, işten çıkarmaların şirketin operasyonlarını daha verimli hale getirmek için alındığını belirtti. Sikes, "Yönetim katmanlarını azaltarak, yöneticilerimizin sorumluluk alanlarını genişletecek ve iş tekrarını önleyeceğiz" dedi.

Cargill, bu hamlenin 160 yıllık şirketin yeni stratejisi kapsamında olduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri, işten çıkarmaların büyük bölümünün bu yıl içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

GELİRLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Şirketin Minnesota merkezli olduğunu belirten yetkililer, 2024 mali yılında gelirlerinin 160 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın bir önceki yıl kaydedilen 177 milyar dolarlık rekor gelirden oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Cargill, üçte ikiden fazla iş biriminin hedeflenen kar oranlarını yakalayamadığını, bu nedenle operasyonlarda küçülmeye gidileceğini vurguladı. Ağustos ayında yapılan bir açıklamada, şirketin 2030 stratejisi kapsamında beş olan operasyon biriminin üçe indirileceği duyurulmuştu.

ÇALIŞANLARA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK

Sikes, işten çıkarma​ sürecinin mümkün olduğunca adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini söyledi. 9 Aralık'ta düzenlenecek bir toplantıyla çalışanlara yeniden yapılanma hakkında daha fazla bilgi verileceği açıklandı.

Şirket, etkilenen çalışanlarla birebir görüşmeler yapılacağını ve operasyonlarda çalışan ekiplerin en az şekilde etkilenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.