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Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:05

Türkiye'de karını en fazla artıran bankalar sıralandı. En büyük 10 bankanın 331,5 milyar liraya yaklaştı.

En çok kar eden bankalar ve karları belli oldu. Türkiye'nin en büyük 10 bankasının aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre yüzde 30,2 artarak 2024'ün ilk dokuz ayında 25 trilyon 213,7 milyar liraya yükseldi. İşte bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlenen bilgilere Türkiye'nin en büyük 10 bankasının karları ve sıralaması.

Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı - 1. Resim

EN ÇOK KAR EDEN BANKA ZİRAAT BANKASI​ OLDU

En çok kar eden bankalar ve karları şöyle;

ZİRAAT BANKASI

4 trilyon 948 milyar liralık aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük bankası olma ünvanını korudu.

Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı - 2. Resim

VAKIFBANK

İkinci sırada yer alan VakıfBank'ın aktif büyüklüğü ise yüzde 27,6 artarak 3,5 trilyon liraya çıktı.

Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı - 3. Resim

İŞ BANKASI​ ÖZEL BANKALAR ARASINDA İLK SIRADA

Üçüncü sırada 3,1 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası yer aldı. Banka özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka oldu.

Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı - 4. Resim

HALKBANK

Halkbank ise 2,8 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle dördüncü sırada.

Halkbank'ı sırasıyla;

  • 2,4 trilyon lirayla Garanti BBVA​,
  • 2,3 trilyon lirayla Yapı Kredi,
  • 2,2 trilyon lirayla Akbank,
  • 1,36 trilyon lirayla QNB,
  • 1,32 trilyon lirayla DenizBank,
  • 825,6 milyar lira ile Kuveyt Türk Katılım Bankası izledi.

Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı - 5. Resim

EN ÇOK QNB BÜYÜDÜ

Aktif büyüklüğünü en çok artıran banka yüzde 38 ile QNB oldu.

Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı - 6. Resim

10 BÜYÜK BANKANIN NET KARI

10 büyük bankanın net karı ise 331,5 milyar liraya yaklaştı. 10 bankanın öz kaynağı ise 2 trilyon lirayı aştı. 10 büyük bankadan 13,2 trilyon liralık nakdi kredi desteği kayıtlara geçti.

YILLIK EN ÇOK KAR VAKIFBANK'TA

Yıllık net kar değişimlerine bakıldığında, karını en çok artıran banka yüzde 81,1 ile VakıfBank oldu.

Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı - 7. Resim

 NET KARI GERİLEYEN BANKALAR 

Net karı gerileyen bankalar ise sırasıyla;

  • yüzde 54 ile Yapı Kredi,
  • yüzde 35,6 ile Akbank,
  • yüzde 33,4 ile Türkiye İş Bankası,
  • yüzde 8,6 ile Ziraat Bankası oldu.

Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı - 8. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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