Türkiye'de en çok kar eden bankalar ve karları açıklandı! En büyük 10 bankanın net karı dudak uçuklattı

19 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:05

Türkiye'de karını en fazla artıran bankalar sıralandı. En büyük 10 bankanın 331,5 milyar liraya yaklaştı.

En çok kar eden bankalar ve karları belli oldu. Türkiye'nin en büyük 10 bankasının aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre yüzde 30,2 artarak 2024'ün ilk dokuz ayında 25 trilyon 213,7 milyar liraya yükseldi. İşte bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlenen bilgilere Türkiye'nin en büyük 10 bankasının karları ve sıralaması.

EN ÇOK KAR EDEN BANKA ZİRAAT BANKASI​ OLDU

En çok kar eden bankalar ve karları şöyle;

ZİRAAT BANKASI

4 trilyon 948 milyar liralık aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük bankası olma ünvanını korudu.

VAKIFBANK​

İkinci sırada yer alan VakıfBank'ın aktif büyüklüğü ise yüzde 27,6 artarak 3,5 trilyon liraya çıktı.

İŞ BANKASI​ ÖZEL BANKALAR ARASINDA İLK SIRADA

Üçüncü sırada 3,1 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası yer aldı. Banka özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka oldu.

HALKBANK​

Halkbank ise 2,8 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle dördüncü sırada.

Halkbank'ı sırasıyla;

2,4 trilyon lirayla Garanti BBVA​,

2,3 trilyon lirayla Yapı Kredi,

2,2 trilyon lirayla Akbank,

1,36 trilyon lirayla QNB,

1,32 trilyon lirayla DenizBank,

825,6 milyar lira ile Kuveyt Türk Katılım Bankası izledi.

EN ÇOK QNB BÜYÜDÜ

Aktif büyüklüğünü en çok artıran banka yüzde 38 ile QNB oldu.

10 BÜYÜK BANKANIN NET KARI

10 büyük bankanın net karı ise 331,5 milyar liraya yaklaştı. 10 bankanın öz kaynağı ise 2 trilyon lirayı aştı. 10 büyük bankadan 13,2 trilyon liralık nakdi kredi desteği kayıtlara geçti.

YILLIK EN ÇOK KAR VAKIFBANK'TA

Yıllık net kar değişimlerine bakıldığında, karını en çok artıran banka yüzde 81,1 ile VakıfBank oldu.

NET KARI GERİLEYEN BANKALAR

Net karı gerileyen bankalar ise sırasıyla;