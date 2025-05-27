Türkiye’de en çok kullanılan araçlar belli oldu! Yolların eskimeyen yıldızları: İşte model model liste...

Türkiye'de trafikte sıkça rastlanan otomobiller belli oldu. Yollarda hâlâ eski dostlar hüküm sürüyor. Yıllar önce üretimi biten modellerin zirvede yer aldığı listede, Tofaş’ın kuş serisi ve Renault’un efsaneleri trafikte adeta zamana meydan okuyor. Peki, trafikte en çok bulunan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar…

Türkiye’de otomobil tercihleri, yalnızca estetik ya da marka bağımlılığıyla şekillenmiyor; kullanıcı alışkanlıkları, bütçe olanakları ve aracın uzun vadeli performansı da büyük rol oynuyor. Bu durum, yıllar önce üretimi durdurulmuş olsa da hâlâ trafikte sıkça rastlanan bazı modellerin neden bu kadar popüler kaldığını da açıklıyor. Özellikle sağlamlıklarıyla öne çıkan ve uygun bakım maliyetleriyle bilinen eski nesil otomobiller, kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

YOLLARDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN OTOMOBİLLER

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin, EBS Danışmanlık verilerine dayandırdığı analizine göre, Türkiye yollarında en çok karşılaşılan otomobiller arasında hem geçmişte yerli üretimle özdeşleşmiş efsanevi modeller hem de uzun yıllardır pazarda kalmayı başaran ve sık sık yenilenen araçlar bulunuyor. Bu modellerin tercih edilmesinde sadece sürüş konforu değil; yedek parça bulunabilirliği, ekonomik yakıt tüketimi ve güçlü ikinci el değeri gibi kriterler de belirleyici oluyor.

Peki Türkiye'de yollarda en çok hangi otomobiller yer alıyor? İşte ilk 10 otomobil modeli...

10. Renault R9-Broadway

Adet sayısı: 351.183

9. Renault Symbol

Adet sayısı: 381.708

8. Ford Focus

Adet sayısı: 422.838

7. Opel Astra

Adet sayısı: 454.378

6. Renault R12-Toros

Adet sayısı: 553.164

5. Renault Megane

Adet sayısı: 600.797

4. Renault Clio

Adet sayısı: 613.830

3. Fiat Egea

Adet sayısı: 668.866

2. Toyota Corolla

Adet sayısı: 689.206

1. Tofaş Doğan-Şahin-Kartal

Adet sayısı: 820.962