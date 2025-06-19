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 | İrem Çınar

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: O modeller peynir ekmek gibi satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ilk 5 ayına ilişkin otomobil satış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’de en çok satılan 10 otomobil markası açıklanırken zirvenin sahibi yine Renault oldu.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 16:15

Ocak–Mayıs 2025’te Türkiye’de toplam otomobil satışları 200 bin adedi aşarak pazarın hareketliliğini bir kez daha ortaya koydu. Yılın ilk beş aylık döneminde ipi göğüsleyen marka Renault oldu; Fransız üretici 45 bin 244 araçlık satış rakamıyla liderliğini sağlamlaştırdı ve güçlü performansıyla pazar payını pekiştirdi.

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: O modeller peynir ekmek gibi satıldı

TOYOTA İKİNCİLİĞE YERLEŞTİ

Renault’nun ardında, 31 bin 813 adetlik satışla Toyota geldi. Japon markası, artan talebi iyi değerlendirerek ikinciliğe yerleşti ve rekabetteki iddiasını korudu.

VOLKSWAGEN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listenin üçüncü basamağında ise 27 bin 916 satışla Volkswagen bulunuyor. Alman üretici, özellikle popüler SUV ve kompakt modellerine gelen talep sayesinde pazarın üst segmentindeki varlığını sürdürdü.

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: O modeller peynir ekmek gibi satıldı

LİSTENİN İLK 10’UNDA YER ALAN OTOMOBİL MARKALARI

ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025’in ilk 5 ayında en çok satan 10 marka şöyle sıralandı:

10. Citroen: 14 bin 92
9. Skoda: 15 bin 669
8. Opel: 17 bin 143
7. BYD: 18 bin 644
6. Peugeot: 24 bin 802
5. Hyundai: 25 bin 837
4. Fiat: 27 bin 611
3. Volkswagen: 27 bin 916
2. Toyota: 31 bin 813
1. Renault: 45 bin 244

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#Otomobil
#Türkiye
#odmd
#Otomobil Sektörü
#otomobil markaları
#Ekonomi
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