Türkiye'de en fazla işçi aranan sektörler belli oldu! İŞKUR açıkladı

09 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:56

Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörleri İŞKUR duyurdu. İŞKUR’un ağustos ayı Açık İş İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre en fazla işçi aranan sektör haberimizde. İşte en fazla eleman arayan sektörler.

İşçi arayan sektörler ve meslekler belli oldu. İŞKUR, Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörleri sıraladı. Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektör imalat sanayi oldu. Açık iş sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,85 azalarak 221 bin 874'e düştü.

EN FAZLA ELEMAN ARAYAN SEKTÖRLER

İŞKUR'un aylık "İstatistik Raporu"na göre, açık iş sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,85 düşüşle 221 bin 874 oldu.

Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 235 bin 656 seviyesindeydi.

Sektörler arasında en fazla açık iş, 708.551 ile imalat sanayi sektöründe gerçekleşti.

Açık işlerin büyük bölümü özel sektörden açıldı.

En çok aranan meslekler turizm ve otelcilik elemanı, güvenlik görevlisi, garson oldu.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI AZALDI

Ağustos 2024'te İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 14,68 oranında azalarak 2 milyon 371 bin 977’ye geriledi.

Ağustos ayında işe yerleştirme oranlarında artış görüldü. Ağustos 2024'te, 119 bin 336 kişi iş sahibi oldu.