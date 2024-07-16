Türkiye'de hizmet üretimi yavaşladı! Zirvede konaklama ve yiyecek yer aldı

16 Temmuz 2024 11:10 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı. Hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,2 azalırken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,0 artış gösterdi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ ARTTI

Hizmet üretim endeksi, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 0,8, aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi. Böylece 2024 yılında kaydedilmiş en düşük artış hızı yaşandı.

2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Alt sektörlerdeki değişimler şöyle şekillendi;

Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri: %2,5 azaldı.

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: %5,9 arttı.

Bilgi ve İletişim Hizmetleri: %4,6 arttı.

Gayrimenkul Hizmetleri: %0,4 arttı.

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: %0,2 azaldı.

İdari ve Destek Hizmetleri: %5 arttı.

Hizmet üretim endeksi, Mayıs 2024'te bir önceki aya göre %1,3 arttı.

Alt sektörlerdeki değişimler şöyle şekillendi;

Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri: %1,3 arttı.

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: %0,4 arttı.

Bilgi ve İletişim Hizmetleri: %0,5 arttı.

Gayrimenkul Hizmetleri: %6,5 arttı.

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: %2,6 arttı.

İdari ve Destek Hizmetleri: %0,7 arttı.