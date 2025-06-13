Türkiye'de inek sütü miktarı nisanda 981 bin 10 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, süt ve süt ürünlerine ilişkin verileri açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 981 bin 10 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 arttı, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %4,8 arttı, ayran ve kefir üretimi %9,4 arttı, yoğurt üretimi %5,8 arttı, içme sütü üretimi %7,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %24,1 arttı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %0,8 arttı, ayran ve kefir üretimi %5,3 arttı, yoğurt üretimi %3,0 arttı, içme sütü üretimi %2,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %6,8 arttı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 981 bin 10 tona ulaştı. Ocak-nisan döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre, yüzde 1,5 artışla 3 milyon 835 bin 393 ton oldu.

İçme sütü üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 142 bin 948 ton oldu. Bu yılın dört ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,7 yükselişle 574 bin 874 tona çıktı.

Yoğurt üretimi ise nisanda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 110 bin 778 tona çıkarken, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 3 artışla 423 bin 477 tona ulaştı. İnek peyniri üretimi nisanda yıllık bazda 4,8 artışla 69 bin 892 tona çıkarken, ocak-nisan döneminde yüzde 0,8 yükselerek 277 bin 465 ton oldu. Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4 artışla 85 bin 983 tona ulaştı. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise yüzde 24,1 artışla 11 bin 310 ton oldu. Ocak-nisan döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 5,3 artarak 304 bin 808 tona, tereyağı ve sade yağı üretimi yüzde 6,8 yükselişle 38 bin 445 tona ulaştı.

Martta 1 milyon 15 bin 647 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında yüzde 3,4 azalarak 981 bin 10 ton oldu. Aynı dönemde 148 bin 525 ton olan içme sütü üretimi, nisanda yüzde 3,8 azalışla 142 bin 948 ton olarak gerçekleşti.