Türkiye'de kadın sayısı, erkek sayısını geçecek! Tarih verildi 1,5 milyon fazla olacak

31 Temmuz 2024 16:12 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:28

TÜİK'in 2023-2100 nüfus projeksiyonu, ilginç verileri ortaya koydu. Türkiye'de kadın sayısının erkek sayısını geçeceği hesaplandı. Türkiye'de kadın nüfusunun 2026 yılında erkekleri geçmesi 2075'de ise erkeklerden 1,5 milyon fazla olması bekleniyor.

KADIN SAYISI, ERKEK SAYISINI GEÇECEK

TÜİK verilerine göre, erkek nüfusun fazlalığı 86 yıl sonra 2026'da kırılması bekleniyor. 2026 yılında nüfusun 86 milyon 654 bin 276'a ulaşacağı tahmin edildi.

KADIN NÜFUSU 25 BİN 834 FAZLA OLACAK

Capital'in TÜİK'ten derlediği verilere göre, 2026 yılında erkek nüfusu 43 milyon 314 bin 221 ve kadın nüfusu da 43 milyon 340 bin 55 olacak.

Nüfusun 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e yükselmesi bekleniyor. 43 milyon 996 bin 753 erkek, 44 milyon 191 bin 468'ini kadın nüfus bekleniyor.

2030'da kadın nüfusu, erkek nüfusunun 194 bin 715 kişi önüne geçecek.

TÜRKİYE NÜFUSU 2050'DEN SONRA AZALACAK

2050'de nüfusun 93 milyon 774 bin 618 olması bekleniyor. Kadın sayısı 47 milyon 392 bin 442'yi, erkek nüfusunun ise 46 milyon 382 bin 176 olması öngörülüyor.

2075'DE ERKEKLERDEN 1,5 MİLYON FAZLA OLACAK

2075'te ülke nüfusu 88 milyon 286 bin 941'e gerilemesi bekleniyor.

Bu dönemde kadın nüfusu 44 milyon 901 bin 967 ile erkek nüfusunun 1 milyon 516 bin 993 üzerine çıkacak.

2100'de ülke nüfusunun 76 milyon 799 bin 416 olması beklenirken 37 milyon 713 bin 747'sini erkek, 39 milyon 85 bin 669 kadın nüfus bekleniyor.