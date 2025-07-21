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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'de kredi kartı patlaması: Harcamalar yüzde 52 arttı!

Bankalararası Kart Merkezi'nin 2025 yılı Haziran ayı raporuna göre Türkiye'de kredi kartı kullanımı belirgin şekilde artış gösterdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1,91 trilyon TL oldu.

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Türkiye'de kredi kartı patlaması: Harcamalar yüzde 52 arttı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 12:07

Bankalararası Kart Merkezi (), 2025 yılı haziran ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, , ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1 trilyon 911,4 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye'de kredi kartı patlaması: Harcamalar yüzde 52 arttı!

KREDİ KARTIYLA ÖDEMELER ARTTI

Aynı dönemde kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 1 trilyon 611,1 milyar TL, banka kartlarıyla 288,3 milyar TL, ön ödemeli kartlarla ise 12 milyar TL oldu. Yıllık bazda ödeme artış oranı kredi kartlarında yüzde 52, banka kartlarında yüzde 55 olarak gerçekleşirken; ön ödemeli kartlarda yüzde 51 azalma görüldü.

Türkiye'de kredi kartı patlaması: Harcamalar yüzde 52 arttı!

Haziran ayında toplam 1,70 milyar adet kartlı ödeme işlemi yapıldı. Mağaza içi ödemelerin yüzde 80’i temassız gerçekleşirken, internetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 59 artarak 557,3 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye'de kredi kartı patlaması: Harcamalar yüzde 52 arttı!

KART SAYISINDA BELİRGİN ARTIŞ YAŞANDI

Kart sayısında da dikkat çekici artış yaşandı. Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 135,2 milyon, banka kartı sayısı 214,4 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 103,9 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına kıyasla kredi kartı adedi yüzde 9, banka kartı yüzde 12, ön ödemeli kart ise yüzde 8 arttı. Toplam kart sayısı 453,5 milyon adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 10 büyüme gösterdi.

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ETİKETLER
#kredi kartı
#banka kartı
#bkm
#Finans
#Ödemelerin
#Kartlı Ödemeler
#Ekonomi
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