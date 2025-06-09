Türkiye'de milyoner sayısı 2,3 milyonu aştı

Türkiye’de banka hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat bulunan mudi sayısı, son bir yılda 785 bin kişi artarak 2,3 milyonu geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bu kişilerin sahip olduğu toplam mevduat ise 17 trilyon TL’ye yaklaştı.

Nisan 2025 itibarıyla, yurt içi ve yurt dışı yerleşik toplam milyoner sayısı 2 milyon 377 bin 32 kişiye ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayında 1 milyon 591 bin 682 kişiydi. Yani sadece 12 ayda yaklaşık %49’luk bir artış yaşandı. Bu artışla birlikte, 1 milyon lira ve üzeri mevduata sahip mudilerin hesaplarındaki toplam tutar da 11,8 trilyon TL’den 16,99 trilyon TL’ye yükseldi.

MEVDUAT MİKTARLARI YÜZDE 50'YE YAKIN ARTTI

Yurt içi yerleşik mudi sayısı bir yılda 744 bin 548 kişi artarak 2 milyon 176 bin 939’a yükseldi. Bu kişilerin sahip olduğu toplam mevduat ise 10,8 trilyon TL’den 15,7 trilyon TL’ye çıktı.

Bu hesaplarda yer alan varlıkların dağılımı şöyle:

10,05 trilyon TL yerel para (TL) cinsinden

4,47 trilyon TLdöviztevdiat hesaplarında

1,21 trilyon TL kıymetli maden depo hesaplarında

Yurt içi milyoner başına düşen ortalama mevduat da 7 milyon 230 bin TL olarak kayıtlara geçti.

YURT DIŞINDA 200 BİN MİLYONER YAŞIYOR

Yurt dışında yerleşik milyoner sayısı da 2025 Nisan itibarıyla 200 bin 93 kişiye ulaştı. Bu, geçen yıla göre 40 bin 802 kişilik bir artış anlamına geliyor. Yurt dışı mudilerin hesaplarındaki toplam mevduat miktarı ise 278,4 milyar TL arttı. Bu varlıkların yaklaşık 391 milyar TL’si yerel para cinsinden.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre:

TL cinsi mevduatlar: %4,12 artarak 11,75 trilyon TL

Yabancı para (YP) mevduatlar: %1,19 artarak 6,42 trilyon TL

Bankalardaki toplam döviz mevduatı: 192,8 milyardolar

Bunun 164,1 milyar doları yurt içi yerleşiklere ait

Parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında haftalık 1,37 milyar dolarlık net artış kaydedildi.

BDDK verilerine göre, Türkiye’deki toplam banka mevduatlarının %78’i yalnızca 2,1 milyon kişiye ait. Bu hesaplarda 15,3 trilyon TL bulunuyor. Buna karşın, 10 bin TL’nin altında para bulunan banka hesabı sayısı 163 milyonun üzerinde. Bu da milyonlarca kişinin yalnızca birkaç bin liralık tasarrufa sahip olduğunu, bazı kişilerin ise birden fazla hesabının bulunduğunu ortaya koyuyor.

2020 yılında milyonerlere ait mevduatların toplam içindeki payı %55,37 iken, 10 bin TL altı mudilerin payı %2,69 seviyesindeydi. Bugün bu oran %0,7’ye kadar gerilemiş durumda. Son beş yılda yüksek servet grubunun payı hızla artarken, düşük servet grubunun toplamdan aldığı pay dramatik biçimde azaldı.