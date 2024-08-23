Türkiye'de petrol üretiminde yeni rekor: Yarısı Gabar'dan çıkarılıyor
Türkiye’nin petrol ve gaz üretimi rekor kırmaya devam ediyor. Günlük petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaştı. 47 bin 58 varil günlük petrol üretimi ile Türkiye'de çıkarılan petrolün yarısı Şırnak Gabar Dağı'nda gerçekleştiriliyor. Bakan Bayraktar, doğalgazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına vurgu yaparak, "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
Türkiye doğalgaz ve petrol üretiminde rekorlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye genelinde günlük ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaşıldığını Şırnak Gabar'da ise günlük üretimin 47 bin 58 varile çıktığını duyurdu.
'HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, “Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.
Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu.
Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık” İfadelerini kullandı.
YENİ REKORA İMZA ATILDI
Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, “15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun.
TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu” dedi.