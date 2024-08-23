Türkiye'de petrol üretiminde yeni rekor: Yarısı Gabar'dan çıkarılıyor

23 Ağustos 2024 13:38 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:49

Akaryakıt fiyatları için 1 zam 2 indirim! İşte benzin, motorin ve otogaz fiyatları

Akaryakıt fiyatları için 1 zam 2 indirim! İşte benzin, motorin ve otogaz fiyatları

Türkiye doğalgaz ve petrol üretiminde rekorlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye genelinde günlük ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaşıldığını Şırnak Gabar'da ise günlük üretimin 47 bin 58 varile çıktığını duyurdu.

'HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, “Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu.

Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık” İfadelerini kullandı.

YENİ REKORA İMZA ATILDI

Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, “15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun.

TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu” dedi.